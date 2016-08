OLYMPIQUE DE MARSEILLE Passi seul face au grand flou

A une semaine de la fin du mercato, l'Olympique de Marseille a toujours une équipe inquiétante, pilotée par des intérimaires, et le club n'est toujours pas vendu. Un seul homme fait front publiquement, l'entraîneur Franck Passi.

Le gang des intérimaires avance dans l'ombre. Le président du directoire Giovanni Ciccolunghi, nommé par MLD (Margarita Louis-Dreyfus, actionnaire majoritaire) pour assainir le club avant de le vendre et le directeur sportif Gunter Jacob travaillent dans le secret. Ils ne sont pas destinés à rester, Franck Passi pas forcément non plus, d'ailleurs, si d'aventure le futur propriétaire venait avec son entraîneur, mais lui est en première ligne.

«Je m'occupe de joueurs, de terrains de foot, pas de business», prévient-il d'emblée, dans un rôle de seul communiquant qu'il n'affectionne guère, mais remplit avec devoir. Il est revenu indirectement sur une rumeur de début de semaine annonçant l'arrivée du repreneur luxembourgeois Gérard Lopez, ex-patron de l'écurie de Formule 1 Lotus, avec... Marcelo Bielsa dans ses bagages. «Vu la relation de sincérité et d'honnêteté que j'avais avec Bielsa, que j'ai toujours, je pense qu'il m'aurait appelé avant», assure Passi, étouffant ce nouveau brouhaha médiatique. Le coach défend aussi la propriétaire Margarita Louis-Dreyfus, brocardée par les supporteurs qui ont lancé une campagne «MLD Go» (MLD va-t-en) sur Twitter, inspirée du jeu Pokémon Go. «On a un actionnaire responsable, un grand patron, elle ne manage pas qu'une entreprise sportive, si elle vend le club ce sera à une personne qui pourra pérenniser le club, soutient Passi. Elle fait ça pour les supporteurs, (pour éviter d'amener) un charlatan qui va couler le club au bout de deux jours. Il faut la laisser travailler». «MLD» s'est fendue lundi soir d'un démenti au sujet de la rumeur d'une vente du club à Lopez, actée fin août. Elle s'est vue obligée de sortir de son mutisme car l'incendie prenait dans les rédactions et atteignait les supporteurs, qui rêvent d'un multi-millionnaire pour retrouver la grandeur passée. «Si c'est vrai c'est magnifique, on est au fond du trou, mais maintenant nous les supporters on est comme Saint Thomas», explique à l'AFP Christian Cataldo, le leader des Dodgers, un groupe de supporters. Le projet évoqué ressemble à «un conte de fées: 300 millions d'euros, huit joueurs, le retour de Bielsa... Même Moïse ne peut pas faire mieux, même la Bonne Mère», soupire-t-il. Du côté du groupe de la Vieille Garde, qui a lancé le jeu MLD Go, «on estime qu'après 20 ans de gestion Louis-Dreyfus à l'OM, que son mari Robert avait racheté pour un franc symbolique fin 1996, rappelons-le, elle pourrait avoir la décence de ne pas faire du cash» et vendre le club rapidement. La vente des joueurs n'a pas traîné, elle. Vendredi contre Lorient, pour la 3e journée de Ligue 1, Franck Passi ne dispose que d'un effectif appauvri pour tenter de sortir de la déprime, avec un point en deux matchs. L'entraîneur réclame «de la patience», «la première chose qu'on a demandée aux supporters, insiste-t-il. On ne perd pas 12 joueurs comme ça, on n'incorpore pas huit joueurs comme ça, ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique, on travaille tous les jours». Pour se renforcer, «il reste six jours, il y a des transferts qui se font le dernier jour à minuit moins le quart, on a un directeur sportif (Gunter Jacob) qui travaille là-dessus, c'est tout ce que je peux vous dire», lâche Passi. «Je me répète souvent, on est au début de notre histoire, en train de se construire, certains joueurs sont arrivés tard», ajoute-t-il, avant de lancer un appel au peuple. «Depuis le début de saison, les joueurs ne sont pas dans un environnement positif, on l'avait demandé, mais ce n'est pas le cas, regrette Passi. Il ne faut pas tomber dans la sinistrose, dire qu'on va descendre. Je ne suis pas déçu, je connais l'environnement, mais cela fait drôle à certains joueurs: à Valence au premier match de préparation contre Lausanne, il y a eu des sifflets sur une action au bout de trois minutes de jeu...». Mais Passi le sait, et le dit: «La seule chose qui peut atténuer tout ça ce sont les résultats».