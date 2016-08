SCANDALE DES JO: OULD ALI PERSISTE ET SIGNE "Il n'y aura pas de commission d'enquête"

Le ministre de la Jeunesse et des Sports tente d'ignorer ce scandale qui a éclaboussé tout le pays devant le monde entier.

Alors que la polémique enfle sur les conditions de préparation de nos athlètes olympiques, le ministre de la Jeunesse et des Sports botte en touche. En effet, El Hadi Ould Ali tente d'ignorer ce scandale qui a éclaboussé tout le pays devant le monde entier. Il a encore une fois soutenu que ses services ne mettront pas en place une commission d'enquête sur la participation algérienne au Jeux olympiques de Rio de Janeiro se disant «très satisfait des résultats». Dans une déclaration en marge d'une visite de travail dans la wilaya de Tipasa, mardi dernier, le ministre a précisé que l'Algérie était classée en 72e position sur un total de 200 participants. c'est une position «très honorable» a estimé Ould Ali qui a réitéré son souci de procéder à une évaluation globale de la participation algérienne en coordination avec le Comité olympique et les différentes instances concernées dans la cohérence et la sérénité. Le ministre a rappelé que l'Etat avait mis tous les moyens à la disposition des sportifs soulignant que la qualification de la sélection olympique constituait un exploit en soi après une absence de la compétition de 36 ans. Pour le ministre, l'athlète Toufik Makhloufi a réalisé un record et une performance honorable rappelant que de nombreux sportifs nationaux ont atteint les compétitions finales. Les sportifs algériens ayant participé aux Olympiades 2016 sont voués selon le ministre à un bel avenir. Ils sont jeunes et au rendez-vous de plusieurs manifestations internationales pour lesquelles ils doivent se préparer sérieusement, a-t-il soutenu. L'Etat continuera de soutenir et d'encourager le sport et d'accompagner les sportifs pour de meilleurs résultats, a ajouté Ould Ali qui semble avoir adopté la politique de l'autruche. Car, il est impératif que cette enquête soit ouverte, et que ce soit pour confirmer les déclarations des athlètes et sanctionner donc les responsables ou les blanchir et sanctionner les athlètes qui dans ce cas auront touché à leur honneur. Mais le ministre semble vouloir ignorer tout ça! Pour quel raison? Mystère et boule de gomme...Pour revenir à la visite de travail qui l'a conduit dans huit colonies de vacances le long de la bande côtière de la wilaya, de Douaouda à Damous, le ministre s'est félicité des conditions d'accueil des enfants issus des régions des Hauts-Plateaux, du Sud et de pays frères à l'instar de la Palestine et du Sahara occidental. A cette occasion, il a annoncé que ses services ont organisé des camps d'été au profit de plus de 52.000 enfants et jeunes au niveau de près de 170 Maisons de jeunes et 40 camps, qualifiant «d'ambitieux» le programme de camps d'été qui a atteint, selon lui, tous ses objectifs grâce à une réelle volonté au niveau du gouvernement et à la conjugaison de tous les efforts. Il s'agit, selon le ministre, de garantir des camps d'été au profit de plus de 30.000 enfants issus des régions du Sud et des Hauts-Plateaux au titre d'un programme éducatif, distractif, culturel et sportif, notant que plus de 22.000 jeunes ont profité des camps d'été dans de bonnes conditions. Lors de sa visite au premier camp scout dédié à l'enfant palestinien, inauguré lundi à Douaouda-marine (Tipasa), le ministre a annoncé l'organisation d'une 2e session dans de meilleures conditions. L'ambassadeur de l'Etat de Palestine, Louaï Aïssa, a quant à lui, salué le rôle de l'Algérie en matière de soutien et d'aide au peuple palestinien. Le ministre a saisi l'occasion de sa visite pour assister à des activités organisées au sein des camps d'été, notamment au camp scout palestinien à Douaouda-marine et un autre organisé au profit des enfants issus des zones sinistrées suite au tremblement de terre de Mihoub (Médéa), à Damous.