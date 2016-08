TIRAGE AU SORT Les pots

Deux clubs d'une même nation ne peuvent se rencontrer lors du tirage au sort.

Le Real Madrid, tenant du titre, sera dans le pot 1 du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions, organisé jeudi à Monaco (16h00 GMT), en compagnie notamment de Barcelone et Munich, alors que le pot N.2 comportera quelques outsiders sérieux comme l'Atlético Madrid et Dortmund. Egalement vainqueur de la C1 en 2014, Madrid est accompagné dans le pot des ténors par les sept champions des nations les mieux classées par l'UEFA. Dans ce premier pot figurent donc Leicester (Angleterre), Barcelone (Espagne), le Bayern (Allemagne), le PSG (France), la Juventus Turin (Italie), Benfica (Portugal) et le CSKA Moscou (Russie). Les autres pots sont déterminés par l'indice UEFA des clubs, soit le cumul des performances passées. De quoi par exemple retrouver dans le pot N.2 le finaliste malheureux de l'édition 2016 l'Atlético Madrid, ou encore les Allemands du Borussia Dortmund (finalistes en 2013), avec d'autres solides équipes: Arsenal, Naples, Porto, Leverkusen et Séville. Le pot 3 comporte notamment Lyon et Tottenham, alors que des équipes comme Monaco ou le Besiktas, champion de Turquie, ont été placées dans le 4e et dernier pot. Pour la première phrase de la C1, les 32 équipes qualifiées (22 directement, 10 issues des tours préliminaires et barrages) sont réparties par le tirage en 8 groupes de 4 équipes. Deux clubs d'une même nation ne peuvent se rencontrer lors du tirage au sort. Enfin les clubs ukrainiens et russes, pour des questions géopolitiques, ne peuvent pas non plus tomber dans un même groupe.