USM HARRACH - MC ALGER Chaud derby au 5-Juillet

Cette deuxième journée sera marquée par le premier derby algérois de la saison entre l'USM Harrach et le MC Alger

La 2e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, prévue vendredi et samedi prochains, sera marquée par le premier derby algérois de la saison entre l'USM Harrach et le MC Alger, alors que le tenant du titre l'USM Alger évoluera sur du velours face au RC Relizane, forfait lors de la première journée. Ayant réussi à empocher un point de leurs déplacements respectivement à Tizi-Ouzou et à Sidi Bel-Abbès, le MCA et l'USMH viseront leur premier succès de la saison dans un match qui s'annonce indécis entre deux équipes qui se connaissent parfaitement. Le MCA, qui aspire à jouer les premiers rôles, aura fort à faire devant une formation harrachie, toujours accrocheuse en dépit du départ cet été de plusieurs cadres tels qu'Hamza Aït Ouameur et Hadj Bougueche. L'USM Alger, tenant du titre et facile vainqueur pour ses débuts face au MO Béjaïa (2-0), enchaînera à domicile face au RC Relizane, une équipe qui a défrayé la chronique suite à son forfait contre le NA Hussein-Dey. En butte à des problèmes financiers, le RCR, dont les nouvelles recrues n'ont pas été qualifiées, va certainement laisser des plumes au stade Omar-Hamadi. Le Nasria, vainqueur sans jouer samedi dernier, défiera à domicile la JS Kabylie, tenue en échec à la maison par le MCA (0-0). Les «Sang et Or» ne veulent en aucun cas rater leurs débuts devant leur public, même si les «Canaris» ne se présenteront pas en victime expiatoire. L'ES Sétif, auteur d'un match nul lors de son déplacement sur le terrain de son voisin du CS Constantine (2-2), accueillera le CR Belouizdad dans un classique qui promet, mais à huis clos. Le Chabab, accroché dans son antre du 20-août 1955 face au MC Oran (1-1), a souvent réussi ses sorties à Sétif. Les joueurs de l'entraîneur Fouad Bouali espèrent revenir avec un bon résultat et éviter le faux départ. Le nouveau promu, l'Olympique de Médéa, vainqueur pour ses débuts historiques parmi l'élite face au CA Batna (1-0), effectuera un déplacement périlleux à Oran pour croiser le fer avec le MCO. La formation d'El-Bahia aura à coeur de remporter le gain du match devant son exigeant public qui attend beaucoup de son équipe cette saison sous la conduite de l'entraîneur Omar Belatoui. Les deux autres promus, le CA Batna et l'USM Bel-Abbès, s'affronteront au stade Sefouhi dans un match qui s'annonce a priori équilibré. Les Batnéens, dont le principal objectif reste le maintien, devront rester vigilants face à une formation de la «Mekerra» capable du meilleur comme du pire. La JS Saoura, vice-championne d'Algérie battue à Tadjenanet (2-0), n'aura d'autre alternative que de se racheter à domicile, mais en l'absence de son public pour cause de huis clos. Enfin, le MOB, auréolé de sa qualification historique en demi-finales de la coupe de la Confédération arrachée mardi dernier, visera la victoire pour son premier match de la saison en L1 sur le terrain de l'Unité maghrébine face à la surprenante formation du DRB Tadjenanet.



Programme

Vendredi 26 août:

Stade du 20-Août: NA Hussein Dey - JS Kabylie (17h45)



Samedi 27 août:

Alger (Omar-Hamadi): USM Alger - RC Relizane (19h00)

Alger (5-Juillet): USM El Harrach - MC Alger (19h00)

Batna (Sefouhi): CA Batna - USM Bel-Abbès (17h30)

Oran (Zabana): MC Oran - Olympique Médéa (17h45)

Sétif: ES Sétif - CR Belouizdad (19h00) huis clos

Béchar: JS Saoura - CS Constantine (19h00) huis clos

Béjaïa: MO Béjaia - DRB Tadjenanet (19h00)