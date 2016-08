AGE AUJOURD'HUI À 18 H AU SALON D'HONNEUR DE L'OPOW Deux candidats pour la présidence du CSA/MOB

Par Boualem CHOUALI -

C'est aujourd'hui jeudi 25 août à partir de 18 h que se tiendra l'assemblée générale élective du club sportif amateur (CSA/MOB) au salon d'honneur du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Après le dépôt du dossier de candidature du président sortant Arab Bennai, il seront finalement deux candidats à se disputer la présidence du CSA/MOB. Arab Bennai, le président sortant et Mustapha Rezki, ex-président du même club. Le vote s'annonce serré entre les deux candidats. La commission électorale chargée de recueillir les candidatures et la préparation de cette élection a tout préparé pour le bon déroulement de cette assemblée générale élective. Le vote se passera à bulletin secret et en présence du représentant de la DJS.