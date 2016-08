LIGUE 1 MOBILIS - 2E JOURNÉE : NAHD-JSK, DEMAIN AU 20-AOÛT 1955 (17H 45) Entre vieilles connaissances

Par Bachir BOUTEBINA -

Ce vendredi pour le compte de la deuxième journée du championnat de l'élite numéro un, le stade du 20-Août 1955 abritera en fin d'après-midi, une belle empoignade prévue entre les Sang et Or du Nasria et les Canaris kabyles du Djurdjura. Deux ténors qui ont connu des fortunes diverse, lors de la précédente journée qui coïncidait avec l'entame de la nouvelle saison footballistique, marquée pour rappel par le retour de la violence. Le NA Hussein Dey qui s'est finalement vu octroyer les points de la victoire, sans avoir pu jouer son match à Relizane face au RCR, signera son retour officiel à la compétition, demain contre l'ogre kabyle, contraint de son côté au partage des points par le MC Alger, le week-end passé à Tizi-Ouzou. Une belle confrontation en perspective ce vendredi entre deux protagonistes qui se connaissent fort bien, et au cours de laquelle les débats s'annoncent une fois de plus des plus indécis. Pour rappel, si lors de la précédente saison l'ex Milaha s'était imposé à Alger sur le score de 2 à 1, la manche retour qui s'était jouée par la suite à Tizi-Ouzou, était revenue à l'ex Jumbo-Jet sur une très large victoire de 4 à 0. Qu'en sera-t-il cette fois dans 24h entre les Nahdistes qui comptent bien infliger aux Canaris Kabyles leur première défaite, et une JSK qui souhaite effacer coûte que coûte au 20-Août 1955, son dernier semi-échec, essuyé d'entrée à Tizi? En tous les cas, au regard des forces en présence, tant du côté du Nasr d'Hussein Dey que dans le camp des Canaris des Genêts, la motivation sera très présente sur le terrain. Du côté du Nasria qui pourra compter sur Gasmi, l'atout numéro un de l'attaque, ce choc de début de saison coïncidera aussi pour la première fois, avec le très attendu duel prévu entre deux ex-Canaris, en l'occurrence Fergane, et notamment le portier international Doukha. Le troisième joueur en provenance de la JS Kabylie, en l'occurrence Harrouche, ayant peu de chance d'être aligné demain par le coach Youcef Bouzidi, le public du 20-Août 1955 suivra sans aucun doute le face-à-face Doukha-Boulaouidet. En l'absence de Ziaya à la pointe de l'attaque kabyle, pour cause de suspension de l'ex-buteur de l'ES Sétif, l'attaquant Boulaouidet aura certainement à coeur d'ouvrir son compteur ce vendredi face au Nasria, au sein duquel manquera à l'appel Ouhadda, out pour une dizaine de jours. Cependant, dans ce type de confrontation, les joueurs du NAHD et ceux de la JSK, auront pour même objectif, celui de remporter d'abord la bataille au niveau de l'entrejeu. Pour ce faire, le coach Bouzidi devra miser en principe sur les hommes du milieu de terrain, en l'occurrence le trio Bendebka-El Orfi- Ouali. Côté kabyle, l'entraîneur Mouassa devra logiquement tabler sur un entrejeu royal composé des Raïah, Mebarki et Benkablia. En défense, les Canaris devront pouvoir compter sur le keeper international Asselah et son nouveau coéquipier des Verts, en l'occurrence le très entreprenant arrière gauche des U 23 Ferhani, ainsi que sur les habituels cadors, Rial et Berchiche, alors que le jeune excellent transfuge de l'USMA, en l'occurrence Radouani, évoluera sur le flanc droit de l'arrière-garde. Côté Nasria, les défenseurs Ghazi, Benamara, Zeddam, Herida ou bien Khiat devront être de la partie, alors qu'en attaque le très remuant ex-Bélabésien Bennaï a de très fortes chances d'évoluer sur le côté droit. Il n'en demeure pas moins que cette affiche de la 2ème journée, ne devra en aucun cas connaître à son tour la moindre violence dans les tribunes, entre les supporters du Nasria et ceux de la JSK. Cette belle empoignade au sommet promet d'être très disputée entre deux ténors réputés de longue date pour la qualité de leur football. Alors que le vrai spectacle soit bel et bien au rendez-vous demain sur le terrain, et non pas gâché au niveau des travées de l'ancestral ex-stade du Ruisseau. Deux ténors en quête d'un premier succès et des buteurs patentés des deux côtés, pour pourquoi pas assister à une rencontre prolifique en buts, qui donnera certainement un goût supplémentaire au traditionnel NAHD-JSK. La grinta légendaire des Sang et Or et le football panache des Canaris, doivent absolument être au rendez-vous ce vendredi, pour nous réconcilier avec le vrai football.