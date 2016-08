QUALIFICATION DU MOB EN DEMI-FINALE DE LA COUPE DE LA CAF Les Crabes entrent dans l'Histoire

Par Boualem CHOUALI -

Un véritable exploit des Crabes qui a fait vibrer tout le pays

Pour leur première participation à une compétition africaine, les Crabes du MO Béjaïa ont réalisé un exploit en parvenant à arracher le ticket de la qualification aux demi-finales de la coupe de la CAF.

Ils l'ont fait! les Vert et Noir de Yemma Gouraya rentrent dans l'histoire de la compétition africaine grâce à son exploit réalisé mardi dernier sous un soleil de plomb au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. En effet, pour leur première participation à une compétition africaine, les Crabes du MO Béjaïa ont réalisé un exploit en parvenant à arracher le ticket de la qualification aux demi-finales de la coupe de la CAF après leur victoire difficile, mais précieuse face aux Ghanéens de Medeama SC (1-0). Comme la victoire était impérative pour le club le plus populaire de la Soummam, une seule réalisation de Petrongal en seconde période, à la 52' de jeu, a été suffisante aux capés de Sandjak pour rendre heureux «le peuple» du MOB. Un exploit, en somme, à inscrire à l'actif de toute l'équipe, staff technique et joueurs notamment, en dépit des conditions climatiques difficiles sur un terrain de gazzon synthétique. Après une première période maladroite des capés de Nacer Sendjak en passant à côté de la cage du gardien Daniel du club Medeama SC, à maintes reprises, ces derniers se sont ressaisis en deuxième période grâce à Petrongal qui a, sur un effort individuel, trompé la vigilance du keeper par un joli but à 25 m des bois. Une réalisation, en somme, qui a libéré les gars de la Soummam en se procurant d'autres occasions, sans les transformer en buts. Mais, l'essentiel a été déjà réalisé. Il ne restait à l'équipe que de gérer le temps et le score pour une place historique en demi-finales de la coupe de la CAF. Une première pour l'équipe de Yemma Gouraya pour sa première participation à une compétition africaine.

Le MO Béjaïa affrontera le FUS Rabat lors des demi-finales de la coupe de la Confédération africaine de football (CAF), dont la manche aller aura lieu au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa le 16, 17 ou 18 septembre, alors que le retour se jouera une semaine après dans la capitale marocaine. Ayant terminé à la deuxième place, exaequo avec son adversaire du jour (8 pts chacun), le club algérien a profité du nul vierge ramené du sol ghanéen lors du match aller pour s'offrir le deuxième ticket de son groupe. Le TP Mazembe (RD Congo) a terminé premier avec 13 points.