MC ALGER-USM ALGER Un huis clos qui agace les fans

Par Saïd MEKKI -

Les tribunes risquent d'étre vides pour le prochain derby algérois

Les galeries des deux équipes sont montées au créneau pour dénoncer cette sanction qui va «tuer» ce derby algérois. Elles menacent même d'investir la rue.

Le moins que l'on puisse remarquer, après la décision de la commission de discipline d'infliger un huis clos au MC Alger qui sanctionnera le prochain derby contre l'USMA, prévu donc sans public, est qu'il a agacé les supporters des deux formations au point où on évoque une «entente» entre les deux galeries sous le signe «Non au derby à huis clos», dans la perspective de voir cette sanction levée. Là et sans hésiter, il faut bien préciser que d'aucuns, les galeries des deux clubs incluses, sont d'accord pour combattre la violence par tous les moyens sauf par la violence. Or, il s'avère que pour le moment, ce sont les huis clos et les amendes qui sanctionnent les clubs à propos de la violence qui sévit sur les terrains de football. Le meilleur exemple est celui de la première journée du championnat, le week-end dernier, où pas moins de quatre des huit stades qui ont abrité les matchs de cette journée ont connu des scènes de violence! du jamais vu dans notre championnat. Et comme c'est la première journée du championnat, donc pas d'enjeu, pas de pression, malgré le fait que la pression et l'enjeu dominent les esprits la violence n'a tout simplement pas lieu d'être ni en dehors ni aux alentours ni à l'intérieur des enceintes sportives. Il ne reste plus aux supporters que de se mettre à leur tour de la partie pour combattre ce fléau nuisible qui est la violence dans les stades pour que le huis clos ne soit plus jamais appliqué. Bien évidemment, et à propos des scènes de violence l'argument principal utilisé est que «ce ne sont pas les vrais supporters qui font ce genre de réactions négatives». Eh bien, la réponse se trouve justement dans cet argument. Que les vrais supporters s'impliquent à l'intérieur de l'enceinte pour ne pas permettre à ces «pseudo supporters» de créer des scènes de violence. Du côté des supporters, il va falloir vraiment «engager» des comités de supporters dans cette lutte contre ce fléau social qui est la violence dans les stades. Mieux encore, le comité de supporters pourrait bien renforcer le groupe des stadiers pour annihiler toute tentative de violence lors des matchs. Pourquoi fustiger la commission de discipline lorsqu'elle inflige des huis clos alors que tout un chacun se doit de l'aider dans sa lutte contre la violence, d'autant que le huis clos est la moindre des sanctions. Encore faut-il se demander que si lors de la première journée de cette saison 2016-2017, quatre des huit stades ont connu des scènes de violence, qu'en serait-il alors lors de la finale de la coupe d'Algérie et lors des dernières journées du championnat où les enjeux sont de tailles?

Il est utile de rappeler juste les faits qui ont poussé la commission de discipline d'infliger les huis clos. Mardi dernier, le MC Alger et l'USM Alger ont écopé chacun d'un match à huis clos après les incidents ayant émaillé leurs matchs respectifs lors de la première journée du championnat le week-end dernier face à la JS Kabylie et le MO Béjaïa. Pour l'USM Alger, vendredi dernier et avant même le coup d'envoi du match avancé USM Alger-MO Béjaïa (2-0), les supporters béjaouis qui ont fait le déplacement à Alger ont été purement et simplement chassés de la tribune qui leur a été réservée. Des affrontements ont été enregistrés entre les deux galeries et le grillage les séparant saccagé, ce qui avait poussé les Béjaouis à quitter le stade avant même le début de la rencontre. Quant au MC Alger, au stade du 1er-Novembre de Tizi Ouzou et lors du «clasico» entre la JS Kabylie et le MC Alger (0-0), cette rencontre a été émaillée de regrettables incidents dans les tribunes, ce qui a contraint le service d'ordre à intervenir, alors qu'un certain nombre de blessés a été déploré. Or, il s'avère que cette dernière sanction du MCA s'ajoute à deux autres qui remontent à la dernière journée de la saison écoulée. En effet, on se souvient bien que des «échauffourées dans les tribunes avec arrêt de la partie, utilisation et jets de fumigènes et envahissement terrain en fin de partie» ayant opposé le MCA à l'ES Sétif (2-2) au stade de Bologhine, ont caractérisé la 30e et dernière journée du championnat de Ligue 1. Ce qui a poussé la commission de discipline d'infliger, au MC Alger la sanction de deux matchs à huis clos pour ses deux premiers matchs à domicile de la saison 2016-2017. Au total donc, le MCA doit purger trois matchs à huis clos en cette saison 2016-2017 et il s'agirait des rencontres contre le CA Batna (3e journée), le MC Oran (6ème journée) et contre l'USM Alger. Ce qui voudrait dire que les supporters du MCA ne pourront assister à leur premier match à domicile de leur équipe que lors de la 9e journée, soit contre la JS Saoura. Il est vrai que les supporters de l'USMA et du MCA ont donné une véritable leçon de fair play et de sportivité lors de leur dernier derby la saison dernière. Mais alors pourquoi les supporters ne s'entendraient-ils pas d'une manière régulière pour faire de chaque match une véritable enceinte de fête et de joie et ce, quels que soient les résultats des matchs? Après le retrait progressif des services d'ordre à l'intérieur des stades, ce serait justement la moindre des choses que les supporters soient les premiers à s'impliquer pour combattre la violence qui émanent selon eux justement des «pseudos supporters»....