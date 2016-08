1,3 milliard d'euros à se partager

Un peu plus de 1,3 milliard d'euros seront à se partager entre les clubs qui participent à la Ligue des champions pour la saison 2016/17, a indiqué jeudi l'UEFA sur son site internet. A titre de comparaison, il y a 2,3 milliards d'euros - le montant annuel des droits TV - à se partager en Premier League, le championnat anglais, le plus puissant championnat du monde. Chaque club en phase de groupes de la Ligue des champions touchera 12,7 millions d'euros, plus un bonus de 1,5 millions d'euros par victoire et 500.000 euros par nul. Les clubs en 8e de finale toucheront 6 millions d'euros, ceux en quart 6,5 millions d'euros et ceux en demi-finale 7,5 millions d'euros. La victoire vaudra 15,5 millions d'euros et le finaliste touchera 11 millions d'euros. Le gagnant peut ainsi espérer gagner 57,2 millions d'euros, en comptant les bonus de victoire.