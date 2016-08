AFROBASKET 2016 (U18 FILLES) L'Algérie dans un groupe difficile

La sélection algérienne féminine de basket-ball U18, évoluera dans le groupe A, lors du championnat d'Afrique des nations de la catégorie prévu du 26 août au 6 septembre au Caire (Egypte) et dont le tirage au sort a été effectué, avant-hier soir. Outre l'Algérie, le groupe A est composé de l'Angola, Madagascar et l'Egypte (pays hôte).

Le groupe B comprend Mali, Tunisie, Mozambique, Ouganda et Côte d'Ivoire. Les neuf sélections engagées seront en lice, dès samedi (date du coup d'envoi), pour décrocher non seulement le trophée continental, mais également les deux tickets disponibles pour le Championnat du monde des U19 féminin de la FIBA qui aura lieu l'an prochain à Udine en Italie. Dans la première phase du tournoi, les neuf équipes s'affronteront dans un mini-championnat. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Ensuite, la compétition se jouera en matchs à élimination directe. Les vainqueurs des quarts de finale se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les perdants disputeront les matchs de classement. Le match de classement pour la troisième place et la finale seront joués le dernier jour du championnat (4 septembre). En prévision des joutes du Caire, l'entraîneur national, Djaffar Cherbal avait mardi dernier la liste des 12 joueuses qui prendront part au tournoi. «Nous avons retenu les 12 meilleures joueuses susceptibles de représenter au mieux le basket féminin algérien face aux meilleures sélections africaines de la catégorie», avait déclaré le coach national.

Le staff technique composé de l'entraîneur principal, Djaffar Cherbal, et son adjointe, l'ancienne internationale Radia Boulahia, a fait appel à 12 joueuses, dont deux évoluant en France: Esma Bouhafs (Sluc Nancy) et Myriam Zaidi (AS Villeurbane), auxquelles s'ajoutent quatre joueuses de la JF Kouba. «La majorité des joueuses retenues ont moins de 17 ans, et vont représenter les couleurs nationales pour la première fois», a précisé Cherbal. Le coach national est également revenu sur la préparation de son équipe, estimant qu'elle s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré le manque de matchs amicaux avant de prendre part à la compétition. Interrogé sur l'objectif du Cinq algérien à l'AfroBasket U18 filles, Cherbal a indiqué que la compétition sera rude face aux meilleures sélections africaines dont le Mali (tenant du titre), l'Angola, et l'Egypte.