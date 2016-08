AUDITIONNÉ AVANT-HIER PAR LE TAS Blatter conteste sa suspension

L'ancien président de la FIFA Sepp Blatter a plaidé sa cause devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pendant près de 14 heures, avant-hier à Lausanne, contestant sa suspension de six ans de toute activité liée au football. «C'était une longue journée. Je ne peux faire aucun pronostic», a-t-il réagi à la sortie du TAS. Ancien président de l'Union européenne de football (UEFA), Michel Platini a également témoigné dans ce dossier, les cas des deux hommes étant liés. Tous deux ont été suspendus pour un paiement controversé de 1,8 million d'euros de Blatter à Platini en 2011. En première instance, les deux hommes avaient écopé d'une suspension de 8 ans par la justice interne de la Fifa, instance secouée depuis mai 2015 par un vaste scandale de corruption. Ils avaient été jugés coupables d' «abus de position», de «conflit d'intérêts» et de «gestion déloyale». Dans un deuxième temps, leur sanction avait été réduite à six ans en appel par la Commission des recours de la FIFA. Platini avait ensuite fait appel devant le TAS, qui a ramené en mai la durée de sa sanction à 4 ans. C'est à cette procédure que se pliait aussi Blatter avant-hier. Il avait lui-même témoigné lors de l'audience consacrée à Platini le 29 avril.