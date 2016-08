FÉDÉRATION ALGÉRIENNE D'ESCRIME Ould Ali insiste sur la prise en charge de l'élite

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a insisté avant-hier à Alger sur le développement de l'escrime en Algérie et la prise en charge de l'élite en prévision des prochaines échéances internationales. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la réunion tenue entre M. Ould Ali et la directrice exécutive de la Fédération internationale d'escrime (FIE), Nathalie Rodrigues, en présence de Salhi Feriel, membre exécutif de la FIE et du président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Salim Bernaoui. La directrice exécutive de la FIE, en visite de travail, a relevé le développement de cette discipline en Algérie qui a réussi à qualifier deux escrimeurs aux JO 2016 de Rio, «indice révélateur de sa progression», indique un communiqué du ministère. Après avoir salué l'action menée par la Fédération algérienne d'escrime en matière de généralisation de cette pratique sportive et d'organisation de compétitions d'envergure en Algérie, M.Ould Ali a renouvelé la disponibilité de son département à l'accompagner dans ses projets de développement, de formation et de prise en charge de l'élite en prévision des prochaines échéances internationales.