IL A PROLONGÉ JUSQU'EN 2019 AU DINAMO ZAGREB 13e but de Soudani en compétitions européennes

Grâce à son but face aux Autrichiens du Red Bull Salzbourg mercredi par lequel il a propulsé son club croate du Dinamo Zagreb en phase de poules de la Ligue des champions d'Europe, l'international algérien, Hilal Soudani, porte à 13 son capital-buts en compétitions européennes. Soudani (28 ans) s'est également offert pour la circonstance sa 10e réalisation en Ligue des champions en 26 matchs disputés dans cette épreuve. Ayant débuté sa carrière en Europe en 2011 sous les couleurs de Vitoria Guimaraes, l'attaquant algérien a joué en tout 41 matchs européens, dont 38 avec le Dinamo Zagreb qu'il a rejoint en 2013. Il est également à seulement deux réalisations du record du Croate Igor Cvitanovic, meilleur buteur du Dinamo dans les coupes européennes avec 15 buts. Le natif de Chlef, meilleur buteur du premier championnat professionnel en Algérie (2010-2011) avec un total de 18 buts, est aussi le deuxième meilleur goleador en activité de la sélection algérienne avec 18 réalisations pour 37 matchs joués.

La presse croate a rapporté que juste après la qualification du Dinamo Zagreb en phase de poules de la Ligue des champions, le club a proposé une prolongation à l'international algérien Hillel Soudani qui l'a acceptée. Le nouveau contrat qui court jusqu'en 2019 (l'ancien se terminait en 2017) ferait de Soudani le joueur étranger le mieux payé du championnat croate avec un salaire annuel pouvant aller jusqu'à un million d'euros. Après avoir perdu Marko Pjaca parti à la Juve pour 22,5 millions d'euros et avec un transfert imminent de Marko Rog pour Naples et un autre possible d'Ante Coric pour Manchester City, le Dinamo Zagreb se devait de conserver l'un de ses meilleurs joueurs. Soudani qui avait des offres de Turquie et de Chine a décidé de continuer avec le Club croate. L'attaquant de l'EN qui a rejoint Zagreb à l'été 2013 a marqué 38 buts en 79 apparitions pour le Dinamo.