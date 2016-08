LE PRÉSIDENT AULAS EST SÛR DE LE GARDER Southampton entre en scène pour Ghezzal

Rachid Ghezzal «va rester, c'est sûr», a assuré jeudi soir Jean-Michel Aulas, président de Lyon, vice-champion de France, alors que l'avenir contractuel de l'international algérien de l'OL était flou jusqu'ici. «Maintenant, il faut le prolonger pour qu'il soit bien dans sa tête,on s'est rapprochés, dans les jours qui viennent on aura une bonne nouvelle», a expliqué Aulas à la presse en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi soir à Monaco.

Le milieu offensif de 24 ans était jusque-là dans un entre-deux - entre prolongation de contrat et transfert - qu'a regretté l'entraîneur du club Bruno Genesio: «Je trouve dommage que la situation d'un joueur formé au club s'enlise depuis trois mois», a-t-il déclaré jeudi en conférence de presse.

L'international algérien, Rachid Ghezzal, aurait un nouveau prétendant pour s'offrir ses services, à savoir le club anglais de Southampton (Premier League), a indiqué avant-hier la presse anglaise. La formation entraînée par le Français Claude Puel s'attelle à avancer dans ce dossier avant la clôture du mercato estival le 31 août, affirme le Daily Star. Ghezzal (24 ans), dont le contrat avec Lyon qui expire en juin 2017 n'a pas été encore renouvelé à cause d'un différend financier, est disponible pour environ 10,5 millions d'euros, précise la même source. Le joueur, qui vient de refuser Everton car les Toffees ne jouent pas de compétition européenne cette année, pourrait être emballé par l'idée de rejoindre Southampton, surtout que ce club est déjà assuré de jouer la phase de poules de l'Europa League. L'attaquant algérien s'était notamment illustré lors de la deuxième partie de la saison passée en inscrivant huit buts et délivrant sept passes décisives en championnat. Il souffre actuellement d'une blessure à l'adducteur l'ayant contraint à déclarer forfait pour les deux premiers matchs de son équipe en championnat ainsi que celui de la sélection algérienne face au Lesotho, le 4 septembre prochain en éliminatoires de la coupe d'Afrique des nations de 2017.