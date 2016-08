SACRÉ JOUEUR DE L'UEFA Ronaldo vise désormais son 4e Ballon d'or

Qui d'autre? Cristiano Ronaldo, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et de l'Euro-2016 avec le Portugal, a été logiquement sacré meilleur joueur UEFA de la saison écoulée, avant-hier à Monaco, et fait figure de grand favori pour le prochain Ballon d'or. CR7 a recueilli plus de voix que son partenaire au Real, Gareth Bale, et qu'Antoine Griezmann, l'étoile française de l'Atletico Madrid, les deux autres finalistes de ce prix honorifique décerné depuis 2011 par la presse sportive européenne, en marge du tirage au sort des groupes de la Ligue des champions. Ronaldo - vainqueur pour la deuxième fois de prix UEFA et qui succède au palmarès à Lionel Messi - a donc battu fois Griezmann en finale pour la troisième fois en trois mois: en C1, à l'Euro et pour cette récompense individuelle. A 31 ans, la mégastar du Real vise maintenant un quatrième Ballon d'or, trophée individuel suprême qui sera décerné en début d'année prochaine, sous l'égide de la Fifa. «Je suis évidemment heureux, ça a été une incroyable saison mais ces deux autres joueurs le méritaient. Désolé, Antoine, de t'avoir battu en finale de la Ligue des champions et en finale de l'Euro et désolé, Gareth, de t'avoir battu en demi-finale de l'Euro», a commenté Ronaldo. Griezmann, 25 ans, avait été désigné meilleur joueur et avait terminé meilleur buteur (6 réalisations) de l'Euro-2016. Mais, finaliste battu, il ne faisait pas le poids face à l'ancien joueur de Manchester United. Bale, 27 ans, avait lui aussi remporté la C1 aux côtés de Ronaldo mais s'était arrêté en demi-finale de l'Euro avec le pays de Galles, face à CR7, comme l'a rappelé jeudi ce dernier dans son discours. L'ennemi juré de Ronaldo, Lionel Messi, double lauréat du trophée UEFA (2011 et 2015) et quintuple Ballon d'or, n'était pas parmi les trois finalistes, pour une fois, après avoir échoué avec le Barça en quart de finale de la Ligue des champions. Chez les filles, c'est l'attaquante Ada Hegerberg, Norvégienne de l'Olympique lyonnais, qui a été élue meilleure joueuse UEFA de la saison écoulée par la presse sportive européenne.