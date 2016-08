ASO CHLEF Ifticène boucle le dernier stage

Par El Bouali DJILALI -

A l'instar de l'entraîneur en chef, tous les joueurs ont estimé que ce stage a été une totale réussite et qu'ils sont tous prêts pour la première rencontre du championnat de Ligue 2 Mobilis.

Après 15 jours de travail, les Rouge et Blanc de Chlef ont quitté, avant-hier, la Tunisie pour rallier le pays. Deux semaines durant lesquelles Attafen et ses coéquipiers ont travaillé en toute sérénité. Pour bien préparer la nouvelle saison, qui commencera dans moins de 15 jours, les protégés de Younès Ifticène préparent sérieusement leur premier match contre l'US Biskra.

Après une première partie de préparation à Chlef au début du mois de juillet, suivi d'un autre regroupement sur les hauteurs de Tikjda consacrées essentiellement au travail physique, les «Asnamis» se sont penchés beaucoup plus sur le travail technico-tactique, durant ce dernier stage à Hammam Bourguiba en Tunisie, avec notamment plusieurs rencontres amicales qui ont permis à Ifticène de s'arrêter sur le niveau physique et tactique de ses joueurs. Il a axé aussi son travail sur la cohésion et les automatismes vu que l'ASO a connu cette saison plusieurs changements dans son effectif. Ainsi, le moins que l'on puisse dire, c'est que les membres du staff technique sont très satisfaits du travail effectué durant cette phase de préparation d'intersaison deuxième regroupement.

Les joueurs se sont adaptés à tous les niveaux, à part quelques retouches qui seront effectuées à Chlef et cela, avant le début de la compétition officielle, prévue le 9 septembre prochain. Après avoir raté leur objectif la saison dernière, les Chélifiens espèrent durant cette nouvelle saison décrocher de meilleurs résultats, à savoir jouer à fond l'accession en Ligue 1 qui reste l'objectif principal de la direction de l'ASO.

Pour ce faire, les protégés d'Ifticène comptent réaliser une très bonne entame de championnat qui sera la clé de réussite pour cette nouvelle saison 2016- 2017.