27 MÉDAILLÉS DE RIO AU MEETING DE PARIS, CE SOIR Makhloufi de retour sur le 800m

Par Saïd MEKKI -

Notre double vice-champion olympique à Rio tentera, ce soir à 20h25, de confirmer ses belles prestations où il a fait six courses, trois sur 800m et autant sur 1500 m, avec à la clé deux médailles d'argent.

Une semaine après la clôture des Jeux olympiques, notre double médaillé d'argent du 800m et du 1500m au Brésil, Toufik Makhloufi, retrouve la piste dès ce soir à 20h25, lors du meeting de Paris, 12e étape de la Ligue de diamant d'athlétisme, qui réunira 27 médaillés de Rio au Stade de France, dont la nouvelle reine du sprint Elaine Thompson (100m et 200m).

Ainsi, pas moins de huit des champions olympiques sacrés à Rio de Janeiro ont confirmé leur présence: les Américains Kerron Clement (400 m haies) et Ryan Crouser (poids) chez les hommes, la Jamaïcaine Elaine Thompson, nouvelle reine du sprint mondial (doublé 100 et 200 m), les Américaines Brianna Rollins (100 m haies) et Tianna Bartoletta (longueur), la Kényane Faith Kipyegon (1500 m), la Bahreïnienne Ruth Jebet (3000 m steeple), la Croate Sandra Perkovic (disque) chez les femmes. Notre double vice-champion olympique algérien à Rio tentera de confirmer ses belles prestations aux Jeux où il a fait six courses, trois sur 800m et autant sur 1500 m avec à la clé deux médailles d'argent. Et en l'absence dans ce meeting de Paris de l'épreuve du 1500m, sa distance de prédilection, Toufik Makhloufi sera donc aligné sur le 800m. Makhloufi tentera donc de remporter cette course, histoire, de montrer qu'il est bel et bien un champion de la distance lui qui a décroché la médaille d'argent de l'épreuve du 800 m des Jeux olympiques 2016, remportée par le Kenyan David Lekuta Rudisha. Avec un chrono de 1:42.61, Makhloufi a également battu le record d'Algérie de la distance, derrière Rudisha (1:42.15), alors que la médaille de bronze est revenue à l'Américain Clayton Murphy (1:42.93). Bien qu'il ne retrouvera ni le Kéneyan Rudischa ni l'Américain Murphy ce samedi à Paris, mais Makhloufi n'aura vraiment pas la tâche facile devant six athlètes ayant participé aux JO de Rio.

Parmi ses athlètes on retrouve surtout les deux redoutables polonais, Adam Kszczot (5 fois vainqueur de la Diamand League médaillé d'argent au Championnat du monde et Marcin Lewandowski, champion d'Europe, sans oublier le Français Pierre-Ambroise Bosse qu'il a eu comme concurrent lors du 800m de Rio (4eme) et qui est médaillé de bronze au championnat d'Europe. L'Américain Boris Berian est aussi à surveiller dans cette course lui qui a été champion du monde indoor (8e) aux JO de Rio et qui compte bien prendre sa revanche ce soir au stade de France. Avec le Kenyan Alfred Kipketer finaliste aux JO dont la meilleure performance cette année est de 1:43.73 réalisée à Eldoret chez lui au Kenya. Il y a aussi son compatriote Ferguson Cheruiyot Rotich (5eme au 800m à Rio) et dont la meilleure performance a été justement réalisée à Rio avec 1:43.55. Or, notre champion algérien, Makhloufi a également réalisé sa meilleure performance à Rio avec 1:42.61 et un record d'Algérie battu par la même qui était détenu par l'autre champion olympique Djabir Saïd Guerni. De plus, Toufik Makhloufi doit également ce méfier de ce redoutable Djiboutien Ayanleh Souleiman qui a terminé 4eme du 1500m de Rio et qui a été champion du monde indoor et médaillé de bronze aux Championnats du monde. Souleiman a enregistré sa meilleure performance cette année sur 800m à Barcelone le 9 juillet dernier avec un chrono de 1:44.06. Donc bien que notre double médaillé d'argent à Rio sur 800m et 1500m est le favori numéro «un» de ce meeting de Paris, reste qu'il doit bien être vigilant devant des athlètes déterminés à réaliser de grandes performances. Et pourquoi ne pas attendre un record du monde ou du meeting avec deux «athlètes bien désignés» pour faire les «lièvres» à savoir le Marocain Samir Dahmani (meilleure performance 1:45.51) et le 3eme Kenyan Edwin Lelly. A noter enfin que ce meeting de Paris est le premier des trois meetings que notre champion Toufik Makhloufi a programmé ces deux mois d'août et de septembre.

En effet et après Paris, Makhloufi s'engagera au meeting IAAF World challenge de Berlin qui aura lieu le 3 septembre, avant de clôturer sa saison en prenant part au meeting de l'IAAF Diamond League de Bruxelles prévu le 9 septembre prochain.