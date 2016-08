COUPES EUROPÉENNES INTERCLUBS Onze joueurs algériens engagés

Mahrez et Brahimi se retrouveront sur les terrains européens

Pour la prestigieuse compétition européenne, la Ligue des champions, il seront, a priori, six joueurs de la sélection algérienne concernés par la phase de groupes, dont la première journée débutera le 13 septembre en cours.

Onze internationaux algériens seront engagés avec leurs clubs respectifs dans la phase de poules des compétitions européennes interclubs à l'issue des barrages de la Ligue des champions et l'Europa League, clôturés avant-hier soir. Pour la prestigieuse compétition européenne, la Ligue des champions, il seront, a priori, six joueurs de la sélection algérienne concernés par la phase de groupes, dont la première journée débutera le 13 septembre en cours. Il s'agit de Riyad Mahrez, Faouzi Ghoulam, Yacine Brahimi, Rachid Ghezzal, Islam Slimani, et Hilel Soudani. Les deux premiers nommés prennent part pour la première à cette compétition avec respectivement Leicester City, champion d'Angleterre et Naples, vice-champion d'Italie. Pour sa part, Brahimi, un habitué de la compétition, n'est pas sûr d'être dans l'effectif du FC Porto (Portugal) lors de sa campagne européenne. Sorti des plans de son entraîneur, il serait sur le point de changer d'air. Idem pour Ghezzal, dont les négociations avec son club l'O Lyon, vice-champion de France, pour la prolongation de son contrat n'ont toujours pas abouti. L'éventualité de le voir atterrir dans un autre club avant le 31 août, dernier jour de la période des transferts estivale, n'est pas à écarter. Quant à Slimani et Soudani, ils auront à disputer la phase de poules de la Ligue des champions pour la deuxième fois de rang avec leurs clubs respectifs, Sporting Lisbonne, vice-champion de Portugal et Dinamo Zagreb, champion de Croatie. Et même si le bruit court toujours sur leur éventuel départ vers d'autres formations, tous les indices montrent que les deux meilleurs buteurs en activité de la sélection algérienne vont rester dans leurs équipes. En Europa League, il y aura pas moins de cinq algériens à vivre l'ambiance des rencontres de la phase de poules: Mehdi Abeid (Panathinaikos), Sofiane Hanni (Anderlecht), Said Benrahma (OGC Nice), Youghurtha Hamroun (Steaua Bucarest) et Nabil Bentaleb (Shalke 04). Ce dernier vient juste d'opter pour la formation de Bundesliga à titre de prêt en provenance du club anglais de Tottenham.