LIGUE 1 MOBILIS - 2E JOURNÉE:USM EL HARRACH-MC ALGER (AUJOURD'HUI-19H) Un derby sous tension au 5-Juillet

Par Bachir BOUTEBINA -

Un véritable test attend désormais les gars d'El Harrach et ceux de Bab El Oued, à l'occasion d'un face-à-face qui devra se jouer à la loyale sur le terrain, et nullement dans un registre devenu intolérable à vivre tous les week-ends.

Aujourd'hui le stade olympique du 5 Juillet s'apprête à reprendre du service dans quelques heures, à l'occasion du derby algérois qui mettra aux prises les Harrachis de l'USMH et le Mouloudia voisin de la capitale. Une deuxième journée du cham-pionnat de la Ligue 1 Mobilis marquée ce soir par une rencontre au cours de laquelle, tant du côté du club banlieusard que celui du très populaire Doyen cher à Bab El Oued, on tentera de remporter une première victoire. Pour cause, après avoir arraché en déplacement un précieux nul, lors de l'entame de la nouvelle saison, les deux protagonistes du jour auront certainement à coeur de confirmer sur la belle pelouse du 5 Juillet, leurs dernières solides prestations, respectives, fournies face à l'USMBA et la JS Kabylie, les deux précédents hôtes de l'USMH et du MCA. Avec deux défenses qui ont tenu bon à l'extérieur, il n'en demeure pas moins que celle des Harrachis risque fort d'être handicapée par l'absence de l'excellent néo défenseur axial Abdat. Du côté des Jaune et Noir, le coach Boualem Charef semble être dans l'expectative et surtout déjà confronté au problème récurrent des blessés de dernière minute. Avec un effectif nettement moins riche cette saison et au sein duquel Younès fait désormais figure de leader, ce premier derby s'annonce compliqué pour l'USMH qui misera sur la qualité de son football, et un entraîneur souvent capable de choisir un plan de bataille judicieux. Charef qui est un fin technicien, tablera sans aucun doute sur un entrejeu très renforcé, composé des Herrag, Mellal, Nekrouf, et notamment le très expérimenté Younès, afin d'empêcher le Mouloudia d'Alger de développer son jeu habituel. Il est surtout très clair que les Harrachis ne vont pas commettre l'erreur de se découvrir derrière où le jeune solide axial Madani (ex-USMA) sait pertinemment à quoi s'attendre devant un adversaire de la trempe du Mouloudia. Il est vrai que sur le papier, le MCA possède cette saison un effectif des plus riches, sous la houlette d'un Menad qui jouera la carte de l'offensive. Avec les Seguer, Zerdab, Hadj Bouguèche, Derrardja, et autres Nekkache, l'attaque du Mouloudia espère ouvrir son compteur ce soir, quand bien même Nasser Bouiche a estimé de son côté que cette formation d'El Harrach peut elle aussi débloquer ses compteurs, grâce à un football toujours aussi percutant. Il n'en demeure pas moins que sur le plan de la percussion, le Doyen des clubs algériens semble être plus armé que son adversaire du jour, d'autant plus que le Mouloudia a rarement raté le coche au 5 Juillet que tous les Mouloudéens considèrent souvent comme le jardin fétiche des Vert et Rouge de Bab El Oued. Mais pour Omar Bechouche, l'actuel fidèle adjoint de Boualem Charef, dans ce type de match il n'est jamais facile de donner le moindre pronostic, tant il est vrai qu'un derby peut souvent donner lieu à des débats fort serrés. Il n'en demeure pas moins que c'est surtout sur le plan organisationnel de cette rencontre, que la tension sera au rendez-vous dans les tribunes, et les dirigeants des deux équipes espèrent qu'en l'absence du service d'ordre, les deux galeries feront preuve d'un fair-play total. Il est vrai qu'après les nombreux dérapages qui se sont malheureusement produits lors de la précédente journée, les Harrachis et les Mouloudéens ne doivent en aucun cas ternir ce derby, pour lequel il a été mis en vente quelque 50.000 billets. Un véritable test attend désormais les gars d'El Harrach et ceux de Bab El Oued, à l'occasion d'un face-à-face qui devra se jouer à la loyale sur le terrain, et nullement dans un registre devenu intolérable à vivre tous les week-ends. Place au vrai football et fasse que ce derby USMH-MCA, soit enfin à la hauteur de son caractère purement sportif!