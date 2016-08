LIGUE 1 MOBILIS - 2E JOURNÉE:MO BÉJAÏA-DRB TADJENANET (AUJOURD'HUI-19H) Les Crabes déjà au bout du rouleau

Par Boualem CHOUALI -

Les Béjaouis doivent redescendre de leur nuage

La mission s'annonce des plus difficiles pour les Mobistes devant une équipe de Tadjenanet qui a fait sensation lors du match de la première journée en disposant de la JS Saoura.

Les Vert et Noir de Yemma Gouraya, qui ont marqué de leur empreinte l'histoire de la coupe de la CAF en atteignant les demi-finales, pour la première fois de leur histoire et pour une première participation, ont rendez-vous aujourd'hui samedi en fin de journée avec le championnat national de Ligue 1 Mobilis pour le compte de la deuxième journée en accueillant le DRB Tadjenanet. Leur deuxième sortie en cette compétition nationale, mais aussi la première à domicile après leur défaite en dehors de leur base, à Bologhine, plus exactement devant le tenant du titre l'USM Alger en l'occurrence. Un match que les Crabes veulent à tout prix gagner pour bien entamer la nouvelle saison 2016/2017 à domicile et surtout effacer la défaite de Bologhine que les Crabes n'arrivent toujours pas à digérer. Mais, la mission s'annonce des plus difficiles devant une équipe de Tadjenanet qui a fait sensation lors du match de la première journée en disposant de la JS Saoura par deux buts nets et sans bavure. C'est dire que la mission des Crabes devant le DRB Tadjenanet qui joue sa deuxième saison en championnat d'élite nationale, après une première saison fortement réussie, ne s'annonce pas de tout repos. il va falloir faire preuve de beaucoup d'engagement, de volonté et surtout de concentration pour les capés de Nasser Sendjak pour venir à bout cette accrocheuse équipe de Liamine Bougherara. C'est aussi le rôle du coach des Crabes pour faire descendre ses poulains des nuages après leur historique qualification en demi-finale de la coupe de la CAF. L'expérience nous a prouvé à maintes reprises qu'après l'euphorie, les joueurs ont beaucoup de mal à se déconcentrer sur la rencontre qui vient juste après. le coach Sendjak et ses poulains sont plus qu'avertis.

Mustapha Reski élu président du CSA/MOB L'urne a finalement tranché avant-hier jeudi en fin de journée après un suspense qui a duré plus de 15 jours. Le résultat du vote, très serré 34 voix pour Mustapha Rezki contre 31 voix pour le président sortant Arab Bennai, démontre on ne peut mieux le suspense qui a entouré cette élection qui s'est déroulée dans les meilleures conditions possibles et surtout dans une transparence irréprochable grâce à l'abnégation de la commission électorale qui a préparé convenablement cette élection. A l'issue de celle-ci le nouveau président du CSA/MOB pour un nouveau mandat olympique a remercié tous ceux qui ont placé leur confiance en lui tout en rassurant les autres qui ont voté pour l'autre candidat, en l'occurrence Arab Bennai «je tiens à vous remercier pour la confiance placée en moi. c'est une très lourde responsabilité d'investir la présidence du CSA/MOB surtout en cette période. Mon premier objectif est de rassembler toute la famille des Vert et Noir. de mettre de l'ordre dans la maison et surtout de s'attaquer au volet investissement pour permettre au club de se prendre en charge financièrement à court et long terme», a déclaré le nouveau président après son élection. Par ailleurs, concernant l'élection des membres du bureau, ceux parmi eux présents ont décidé de laisser l'assemblée ouverte pour le temps qu'il faut au nouveau président de consulter les membres de l'AG afin d'élire son bureau.