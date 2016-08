UNE REVUE LEUR A ÉTÉ CONSACRÉE AVANT LES JP 2016 Le Comité paralympique soutient les athlètes algériens

Par Lounès MEBERBECHE -

C'est une excellente initiative que le Comité paralympique algérien a initiée en éditant une revue consacrée à la prochaine édition des Jeux paralympiques 2016, qui auront lieu à Rio du 7 au 18 septembre prochain.

Outre une présentation de l'ensemble des athlètes algériens (plus d'une soixantaine) engagés dans les différentes disciplines de ce rendez-vous planétaire, ainsi que l'encadrement sportif et administratif, le lecteur y trouvera un récapitulatif des consécrations nationales dans les Jeux paralympiques avec un total de 57 médailles obtenues depuis l'édition de Barcelone en 1992. Sans oublier l'hommage rendu à Mohamed Allek, le premier médaillé qui remporta l'or sur 100m et 200m avec deux records du monde en 1996. Dans sa contribution, le président de la Fédération algérienne de handisport, Rachid Haddad, anticipe avec foi et enthousiasme sur la volonté des athlètes de «donner le meilleur d'eux-mêmes». Dans cette revue distinctive, le Comité paralympique algérien a choisi de retracer le long chemin des athlètes algériens avant Rio tout en servant de guide à tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la participation algérienne à cet événement sportif. Avec une délégation d'une soixantaine de sportifs, ce sera pour l'Algérie la plus importante participation aux JP, ce qui augmentera considérablement ses chances de décrocher plusieurs médailles dans les différentes disciplines. Dans cette même revue, et à la veille de ces 16 es JP de Rio, le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a adressé un message d'encouragement à l'ensemble de la délégation algérienne lui souhaitant la réalisation de leurs objectifs tracés afin d'honorer l'emblème national. Ce dernier n'a pas omis de transmettre aux athlètes algériens les encouragements du président de la République M.Abdelaziz Bouteflika, qui les soutient de près tout en leur demandant de représenter dignement leur pays. L'Algérie participera aux Jeux paralympiques de Rio avec une délégation de 112 personnes dont 64 athlètes représentant cinq disciplines sportives. Il s'agit de l'athlétisme, du judo, du powerlifting, du goal-ball et du handi-basket (hommes et dames). Les différentes sélections algériennes handisports, qualifiées aux JP de Rio, ainsi que les athlètes de sports individuels, ont amorcé la semaine dernière la dernière ligne droite dans leur préparation, en prévision du rendez-vous paralympique. La sélection de handi-basket dames, qui a connu beaucoup de problèmes à trouver des matchs-tests pour s'auto-évaluer sur différents volets, va finalement pouvoir bénéficier d'un stage de 15 jours en Serbie. De leur côté, les judokas (Cherine Abdelaoui, Mehdi Meskine et Mouloud Noura) se trouvaient au centre de Wladyslawowo en Pologne pour un regroupement qui s'est achevé dimanche dernier. En athlétisme, le premier stage qui va regrouper presque tout l'effectif qualifié aux JP de Rio, a été entamé dimanche dernier à Slupsk (Pologne) pour une durée de 15 jours. Organisés par le Comité paralympique international (IPC), ces 15 es Jeux paralympiques vont regrouper plus de 4000 athlètes, issus de plus de 150 pays, et qui vont concourir dans les 22 disciplines sportives inscrites au programme général des joutes.