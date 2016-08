EUROPA LEAGUE Les groupes des Algériens connus

Le tirage au sort de la petite Europa League a été effectué avant-hier à Monaco, comme en Champions League plusieurs joueurs Algériens sont concernés. Il s'agit de Sofiane Hanni, Nabil Bentaleb, Said Benrahma, Mehdi Abeid et Jugurtha Hamroun. Sofiane Hanni, fraîchement nouveau capitaine d'Anderlecht, essayera de ramener un deuxième trophée de l'anciennement nommée coupe de l'UEFA au club belge. Ils sont tombés dans un groupe assez homogène avec l'AS Saint-Etienne (France), Mainz FC (Allemagne) et Qäbäla (Azerbaïdjan). Un duel d'Algériens opposera Nabil Bentaleb (Schalke 04) à l'OGC Nice de Saïd Benrahma, encore faut-il que ce dernier soit enregistré dans la liste européenne du club. Le Fc Krasnodar (Russie) et Salzbourg (Autriche) complètent le groupe. Jugurtha Hamroun (Steaua Bucarest) aura la tâche compliquée pour s'imposer face à Villareal (Espagne), au FC Zurich (Suisse) et à Osmanlispor (Turquie). Même chose pour Mehdi Abeid (Panathinaikos) qui affrontera le Celta Vigo (Espagne), Ajax Amsterdam (Pays-Bas) et le Standard de Liège (Belgique).