FC LORIENT Mesloub revient sur l'épisode marseillais

Annoncé durant plusieurs semaines dans le viseur de l'Olympique de Marseille, l'international algérien Walid Mesloub a finalement décidé de prolonger son contrat avec le FC Lorient d'une saison. Désormais, certain de poursuivre l'aventure avec les Merlus, il est revenu sur l'épisode marseillais au cours d'une interview accordée à RTL. «Je serai encore Lorientais, ça c'est sûr. Je vais faire une bonne saison, ensuite on verra. Marseille, ça fait réfléchir. Tous les joueurs du championnat vous le diront», a déclaré le milieu de terrain lorientais. On peut le comprendre lorsqu'on sait que le FC Lorient est lanterne rouge du championnat avec trois défaites, et que l'Olympique de Marseille s'est facilement imposé avant-hier soir face aux Merlus, deux buts à zéro.