FERRI, JOUEUR À L'O.LYONNAIS "Se passer de Ghezzal serait contrariant"

Quel avenir pour Rachid Ghezzal? L'Algérien a souvent été lié aux rumeurs de départ durant ce mercato. Alors que le joueur a refusé une offre d'Everton, l'ailier droit serait toujours en négociation pour prolonger son contrat. Cependant, l'OL proposerait un salaire qui ne conviendrait pas au joueur de 24 ans. Auteur d'une saison 2015-2016 prometteuse avec le club rhodanien, l'Algérien n'était même pas sur la feuille de match lors des deux premières rencontres de championnat. Dans une interview accordée à Foot Mercato, Jordan Ferri, coéquipier de Rachid Ghezzal, a abordé la position délicate du joueur: «Rachid, c'est quelqu'un que je connais très bien, je joue avec lui depuis mes 15 ans. Il a su se révéler au cours de la deuxième partie de saison dernière. Je pense qu'il aurait pu l'être avant, et auquel cas il aurait pu être prolongé en même temps que nous. Je ne sais pas ce que lui demande et ce que l'OL lui donne, c'est à lui d'aller chercher ce qu'il pense mériter. J'espère que tout le monde va tomber d'accord pour que Rachid puisse réintégrer l'équipe car l'année dernière il a été l'un des éléments qui nous a permis d'accéder à la deuxième place. Se passer de lui serait assez contrariant. C'est un coéquipier mais aussi un ami, il est important dans le vestiaire car il apporte beaucoup de bonne humeur et est intégré dans le 4-3-3. Mieux vaut l'avoir que ne pas l'avoir, j'espère qu'il va revenir au plus vite.»