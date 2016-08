LE FC PORTO RÉCLAME 40 MILLIONS D'EUROS Pourquoi un tel prix pour Brahimi?

Le dossier du transfert de l'international algérien Yacine Brahimi du FC Porto n'est pas près de connaître son épilogue, puisque le club portugais continue de demander un tarif excessif pour le laisser partir et gagner un peu d'argent dans ce dossier. Ainsi, selon l'information donnée hier, par le quotidien portugais Abola, Everton a proposé 30 millions d'euros pour racheter les trois ans de contrat restants, mais le FC Porto, qui avait fixé une clause de transfert à 60 millions d'euros, réclame actuellement 40 millions d'euros pour accepter la transaction. Pour comprendre pourquoi les Portugais demandent cette somme extravagante pour un joueur qui sort d'une saison moyenne, il faut se rappeler les conditions de sa signature et de cession d'une partie de ses droits à Doyen Sport en 2014 dans le cadre du TPO (Third Part Owner fu: un système qui permettait jusqu'en 2015, le partage des droits sportifs d'un joueur entre plusieurs entités). Les Dragons, qui ont acheté le joueur à Grenade pour un peu moins de 9 millions d'euros, dont 80% cédés à Doyen Sport (qui a financé cette part du transfert), avant d'en racheter 30% en 2015 pour posséder actuellement 50% des droits du joueur en 2015, pour un coût total pour le club à 10 millions d'euros, juste avant la fin du TPO. Entre-temps, il y a eu donc l'interdiction du TPO par la FIFA, mais aussi la décision du TAS dans le cadre du transfert de l'Argentin Rojo du Sporting à Manchester United. Tout ceci implique que, malgré l'interdiction du TPO, les contrats signés avant l'interdiction doivent être respectés selon le TAS. En conséquence, le FC Porto devra dans tous les cas verser 50% du montant de son transfert à Doyen Sport, c'est-à-dire que s'il est vendu 30 millions d'euros, le club ne touchera que 15 millions pour un gain de moins de 5 millions sur le joueur.