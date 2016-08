PARALYMPIQUES 2016 La délégation algérienne ce week-end à Rio

La délégation algérienne de handisports s'envolera à la fin du mois d'août en cours à destination du Brésil dans la perspective de participer au Jeux paralympiques 2016, prévus du 7 au 18 septembre à Rio de Janeiro, mais dont le déroulement est incertain. L'Algérie participera aux Jeux paralympiques de Rio avec une délégation de 112 personnes dont 64 athlètes représentant cinq disciplines sportives. Il s'agit de l'athlétisme, du judo, du powerlifting, du goal-ball et du handi-basket (hommes et dames). Organisés par le Comité paralympique international (IPC), ces 15es Jeux paralympiques vont regrouper plus de 4000 athlètes, issus de plus de 150 pays, et qui vont concourir dans les 22 disciplines sportives inscrites au programme général des joutes.