SCHALKE 04 Première apparition de Bentaleb

Le milieu international algérien Nabil Bentaleb, fraîchement arrivé à Schalke 04, s'est contenté de 16 minutes de jeu lors du match en déplacement sur le terrain de l'Eintracht Francfort (défaite 1-0), pour sa première avec le club de la Ruhr, dans le cadre de la 1ère journée du championnat d'Allemagne. Le joueur algérien, qui a débuté la rencontre sur le banc des remplaçants, a fait son apparition à la 74e minute de jeu en remplacement de Dennis Aogo. L'unique but de la partie a été l'oeuvre d'Alexander Meier à la 13e minute. Le club allemand a officialisé jeudi dernier l'engagement de Bentaleb (21 ans), à titre de prêt, pour une saison en provenance de Tottenham. Sous contrat avec les Spurs jusqu'en 2020, le natif de Lille n'entrait plus dans les plans de son entraîneur argentin, Mauricio Pochettino, depuis l'exercice passé. Outre Bentaleb, Schalke 04 a engagé également le milieu de terrain français du Paris SG, Benjamin Stambouli, qui à l'opposé, n'a pas été retenu face à l'Eintracht. Bentaleb est attendu lundi à Alger pour participer au stage de la sélection algérienne en vue de la réception du Lesotho dans le cadre de la 6éme et dernière journée des qualifications de la coupe d'Afrique des nations 2017. Ayant souffert de blessures à répétition, la dernière convocation de Bentaleb chez les Verts remonte à novembre 2015.