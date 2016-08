US OPEN (MESSIEURS) Probable demi-finale Djokovic-Nadal

Le N°1 mondial et tenant du titre Novak Djokovic pourrait rencontrer en demi-finale de l'US Open Rafael Nadal, selon le tirage au sort effectué avant-hier à New York. Le Serbe et l'Espagnol sont dans la même partie de tableau: pour se retrouver dans le dernier carré, ils devront notamment battre potentiellement en quarts de finale le Croate Marin Cilic, pour Djokovic, et le Canadien Milos Raonic, pour Nadal. Dans l'autre partie du tableau, la demi-finale devrait opposer théoriquement l'Ecossais Andy Murray au Suisse Stan Wawrinka. Murray est l'homme en forme du moment après ses titres à Wimbledon et lors des jeux Olympiques de Rio. Il a également disputé la finale du Masters 1 000 de Cincinnati où il s'est incliné face à Cilic. Roger Federer, quintuple vainqueur de l'épreuve, ne disputera pas le dernier tournoi du Grand Chelem de l'année: il a mis un terme à sa saison en juillet en raison d'une blessure à un genou.