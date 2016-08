65% DES ATHLÈTES N'ONT PAS FRANCHI LE 1ER TOUR Le rêve des Algériens brisé à Rio

Seul Makhloufi et Bourrada ont honoré l'émblême national

Au regard des faits, le Comité olympique algérien a pourtant effectué le boulot en distribuant un budget colossal de près de 3 millions de dollars pour la préparation des athlètes.

64 athlètes ont représenté l'Algérie aux derniers JO de Rio 2016. Un seul d'entre eux est rentré avec deux médailles d'argent autour de son cou. Pour le reste, il y a eu quelques résultats encourageants pour l'avenir mais aussi et surtout de véritables désastres et humiliations. Au regard des faits, le Comité olympique algérien a pourtant effectué le boulot en distribuant un budget colossal de près de 3 millions de dollars pour la préparation des athlètes. A travers ce constat, avant le bilan complet des JO qui sera défendu demain au cours d'une conférence de presse qui s'annonce musclée d'Amar Brahmia, le chef de la délégation à Rio et Mustapha Berraf, le patron du COA, au siège du comité olympique, voici une première analyse de la participation algérienne à travers les résultats purement techniques.

S'il y eu quelques satisfactions dont nous reparlerons (Makhloufi, Bourrada, Benbaziz mais aussi l'aviron, l'haltérophilie) il est intéressant de s'attarder sur les échecs cuisants dans certaines disciplines. Sur les 15 athlètes composant la délégation algérienne d'athlétisme 8 d'entre eux sont sorti la tête baissée. Ainsi, on notera que deux ont tout simplement abandonné (Aït Salem et Lâameche en marathon), un athlète a été disqualifié (Messaoudi en 3000m steeple) alors que cinq n'ont pas réussi à franchir le 1er tour dans leur série à l'image de la malheureuse Amina Bettiche (3000m steeple) qui a terminé dernière de sa course. En boxe, quatre athlètes algériens dignement préparés sont tombés comme des mouches au 1er combat sur un total de huit pugilistes. En effet, il s'agit là de 4 boxeurs qui ont bénéficié de largesses de l'État en terme de préparation sous l'égide de la franchise Algeria Desert Hawks en World Series Of Boxing (WSB). Une seule satisfaction est à relever en boxe, il s'agit du jeune Réda Benbaziz (22 ans) qui a frôlé une médaille en s'inclinant face à un adversaire mongol. Pour le reste il est trop facile de se cacher derrière les problèmes d'arbitrage. Au bilan, les prévisions de 4 médailles auraient pu être atteinte juste avec l'athlétisme et la boxe. En judo, où l'espoir de médaille existait réellement 2 athlètes sur 5 sont tombés dès le 1er combat alors qu'au total deux ont quitté les JO sur des ippon à l'image de la porte drapeau Sonia Asselah au bout de seulement 1 minute de combat. Benyacoub avait incontestablement le talent pour chercher une médaille tout comme Benamadi qui a inexplicablement déçu. En lutte, on notera la satisfaction Benaïssa qui aurait mérité sans doute une médaille.

Mais on notera surtout que 2 athlètes sur les 3 engagés ont été éliminé dès le 1er combat sur des scores sévères tout comme en escrime où les 2 représentants algériens ont quitté l'épreuve dès le 1er tour avec scores humiliants. En voile, l'humiliation suprême avec les 3 Algériens classés bons derniers dans leur catégorie. Il s'agissait certes d'une première participation historique de l'Algérie dans cette discipline, mais dépenser autant d'argent avec des stages à Malte ou en Espagne pour arriver bons derniers mérite réflexion.

On notera par contre qu'en aviron les résultats ont été plus encourageants avec une qualification historique en 1/4 de finale pour Amina Rouba et Sid Ali Boudina. La grosse humiliation est sans doute venu du cyclisme où la participation de Youcef Reguigui et Abderahmane Mansouri.

En effet, ces sportifs algériens ont abandonné la course au bout de 23 km sur les 247km du parcours. Le Président de la FAC Rachid Fezouine devra forcément s'expliquer sur la somme d'argent colossale que lui a attribué l'État algérien pour la préparation de ses athlètes qui sont reparti de Rio bredouilles. En gymnastique, la gifle est aussi immense avec la dernière place pour la peu gracieuse Farah Boufaden et encore on n'ajoutera pas dans notre bilan le classement ridicule du pauvre Bourguieg qui a terminé 48ème sur 49. Au total 65,6% des athlètes ont été éliminé dès le 1er tour. Le chiffre est accablant, 42 athlètes sur 64 n'ont pas franchi le premier tour, ont abandonné ou sont arrivés derniers de la classe.

Parmi eux, on comptabilise forcément les 18 footballeurs de la sélection olympique éliminée dès le 1er tour et pas moins de 24 athlètes des autres disciplines. En plus de ceux évoqués ci-dessus on notera qu'en natation l'unique représentant Oussama Sahnoune a été éliminé dès le 1er tour malgré un talent indéniable. En tir sportif, l'honneur est presque sauf pour le représentant algérien Chafik Bouaoud qui a terminé 47ème sur 50.

In Lagazettedufennec.com.