MILOVAN RAJEVAC, COACH DE L'EN, EN CONFÉRENCE HIER "Je veux gagner tous les matchs"

Par Lounès MEBERBECHE -

Le sélectionneur national prône un discours optimiste

A une semaine de la dernière sortie de l'EN, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017, prévue face au Lesotho le 4 septembre au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le coach serbe Milovan Rajevac a organisé hier un point presse pour débattre les différents dossiers qui entourent l'EN.

Le coach national a d'abord entamé sa conférence en évoquant l'importance de cet ultime test pour dire que «pour moi, chaque match a son importance. Ce sera le cas contre le Lesotho, dans la mesure où il s'agira de mon premier match. J'espère réaliser une belle victoire.». Juste avant cette conférence, le coach de l'EN avait annoncé sa liste des 23 joueurs retenus pour ce rendez-vous avec au passage ce stage qui débutera demain. Deux nouveaux vont intégrer les rangs des Verts pour la première fois, à savoir Bennacer et Ferhani. Interrogé justement sur les critères qu'il a fixés avant d'établir sa première liste, Rajevac a précisé qu'il s'était appuyé sur les avis des membres du staff technique, à savoir Nabil Neghiz et Yazid Mansouri. Quant à l'équipe qui va jouer ce match, il dira que «l'équipe-type qui sera alignée contre le Lesotho ne sera pas forcément celle qui débutera le match face au Cameroun. Plusieurs paramètres entrent en jeu avant d'établir un onze de départ.», a-t-il expliqué. Rajevac a tenu à préciser qu'il était content de prendre les commandes de l'EN tout en s'engageant à faire tout son possible pour réussir les objectifs assignés. «C'est le message que je vais transmettre à mes joueurs lors de ma prise de contact avec eux», a-t-il conclu. Interrogé par la suite sur sa philosophie de jeu et son projet avec l'EN, Rajevac rétorquera que «tout ce que je demande c'est de m'accorder du temps pour mettre un style de jeu propre à moi au sein de la sélection algérienne. Pour cela, j'ai aussi besoin de l'aide de tous les acteurs du football algérien», a-t-il déclaré. «J'ai toujours fait des équipes que j'ai entraînées de solides formations qui, même si elles venaient à perdre, elles ne chutent jamais lourdement», a précisé le technicien serbe. «Pour moi, tous les joueurs sont concernés aussi bien par les tâches défensives qu'offensives.» Rajevac est également un entraîneur qui privilégie le résultat au détriment du spectacle comme il l'a souligné: «Peu importe pour moi le score de la partie, le plus important est de gagner à chaque fois. Les joueurs doivent avoir conscience que les victoires ramènent de l'assurance et de la confiance. Elles sont également décisives dans le classement FIFA.», a-t-il dit. Par la suite, interrogé sur la reprise du championnat de la Ligue 1 Mobilis et son intérêt pour le joueur local, Rajevac, qui a assisté avant-hier au match NAHD-JSK, s'est dit «impressionné par la prestation des deux équipes. Le championnat national paraît d'un bon niveau. Je tiens à rassurer que les portes de la sélection nationale sont toujours ouvertes aux locaux et j'ai même chargé l'un de mes adjoints (allusion faite à Nabil Neghiz) de suivre de très près les matchs du championnat pour éventuellement sélectionner les joueurs qui s'illustrent sur les terrains algériens». Aussi, l'ancien coach du Ghana compte réunir le plus souvent les entraîneurs de la Ligue 1, estimant que leur collaboration lui sera très bénéfique pour réussir dans sa mission. Quant aux futurs renforts venant d'Europe, Rajevac a annoncé que «j'ai prévu plusieurs déplacements en Europe dans le cadre d'une opération de prospection des joueurs algériens évoluant dans le Vieux Continent et aussi pour suivre de près les prestations des joueurs actuels avec leurs clubs respectifs.» Pour ce qui est de la domiciliation des Verts sous l'ère Rajevac, ce dernier a écarté l'éventualité de changer de stade, précisant que les partenaires de Feghouli continueront à évoluer au stade Mustapha-Tchaker à Blida lors des éliminatoires du Mondial 2018 en Russie: «Pour l'instant, aucun changement de domiciliation n'est prévu. Nous allons donc continuer à recevoir à Blida nos adversaires dans le cadre des éliminatoires de la CAN et du Mondial. Je ne vois pas l'utilité d'un changement dans ce registre, sachant que les joueurs s'y sentent bien.», a déclaré le coach serbe. «La sélection algérienne gagne pratiquement tous ses matchs dans ce stade, alors on va continuer d'y recevoir avec l'espoir qu'il nous sourira encore à l'avenir.», a-t-il poursuivi. Enfin, l'entraîneur des Verts est revenu sur la participation de l'EN U23 aux JO de Rio en indiquant: «J'ai suivi les rencontres de la sélection olympique et j'ai trouvé qu'elle avait réalisé de belles prestations qui lui auraient permis de réussir un parcours meilleur. Malheureusement pour ces joueurs, ils n'étaient, peut-être, pas bien préparés sur le plan psychologique.», a conclu Rajevac, sa conférence. A noter que les joueurs algériens sont attendus pour la plupart demain à Sidi Moussa pour préparer le match face au Lesotho qui sera une simple formalité puisque les partenaires de Mahrez sont déjà qualifiés pour la CAN 2017.