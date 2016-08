IL NE RESTE QUE 4 JOURS AVANT LA FIN DU MERCATO Des Verts dans la tourmente

Par Saïd MEKKI -

M'Bolhi dans l'attente d'un nouveau défi

Les Verts ont vécu un mercato bien difficile dans la mesure où la majorité a été très préoccupée par une «future nouvelle destination» alors que certains autres se trouvent sans club ou lâchés par leurs clubs respectifs.

En effet, il ne reste plus que 4 jours avant la fin du mercato si ces joueurs comptent bien rester dans la sélection algérienne.

Le plus préoccupant est le «globe-trotter» gardien de but Raïs M'Bolhi qui se trouve une fois de plus sans club et est donc annoncé dans plusieurs équipes européennes et en particulier françaises et anglaises.

D'ailleurs, son cas a été bien posé lors de la conférence de presse du coach des Verts, Rajevac, hier, où la réponse du technicien serbe a été résumée par le fait qu'il «a été convoqué pour son importance dans le groupe».

En effet, M'Bolhi (31 ans), réputé pour ses changements à répétition de clubs, a très peu joué la saison dernière avec son équipe.

Une situation qui n'est pas nouvelle pour lui, mais il a toujours gardé son statut de N°1 en Equipe nationale. Il y a eu aussi le cas de Rafik Halliche qui devrait quitter son club, le SC Qatar. Aux dernières nouvelles et lors de la reprise des entraînements du club qatari, celle-ci s'est déroulée sans l'international algérien Rafik Halliche qui était absent. Ce n'est nullement une surprise car le club a rétrogradé en seconde division qatarie. Halliche est en instance de départ et devrait quitter le club assez rapidement car on le voit mal accepter de jouer en seconde division qatarie.

Le joueur avait des touches dans d'autres championnats du Golfe et à l'heure actuelle rien de nouveau de son côté?... C'est également le même cas pour Essaïd Belkalem qui, aux dernières nouvelles, a été annoncé au club turc Bursa sports. Watford avait annoncé que le club libérait l'international algérien après près de deux ans passés dans cette formation où il a n'a pas réussi à s'imposer.

Il a même été reversé depuis le début de la préparation dans le groupe espoir, c'est avec les U21 des Hornets que Belkalem a joué jusqu'à ce que la décision tombe, annonçant la fin du contrat du joueur.

D'autre part, il y a eu le cas du milieu de terrain Nabil Bentaleb qui n'entrait plus dans les plans du technicien argentin Mauricio Pochettino. Mais heureusement pour lui que le club allemand Schalke 04, 5e de la dernière saison de Bundesliga, s'est assuré ses services par le biais d'un prêt pour une saison par Tottenham.

Le prêt est assorti d'une option d'achat d'environ 19 millions d'euros. Schalke est qualifié cette saison pour l'Europa League, et affrontera en phase de poules Nice, Salzburg et Krasnodar. Yacine Brahimi connaît aussi de très gros problèmes avec son nouveau coach au FC Porto. En effet, Yacine Brahimi n'entre pas dans les plans de l'entraîneur Nuno Espirito.

La presse portugaise évoque d'ailleurs depuis quelque temps un imminent départ de Brahimi avant la clôture de l'actuel mercato estival après deux saisons passées avec les Dragons où il est encore lié par un contrat jusqu'en 2018.

D'autre part, l'attaquant du Sporting Lisbonne Islam Slimani, annoncé dans plusieurs formations, notamment en Angleterre, devrait rester chez le vice-champion du Portugal à moins d'un transfert de dernière minute, la formation de Leicester, championne de Premier League en titre, a offert 25 millions pour s'attacher les services de l'international algérien. Islam Slimani était aussi dans le viseur de Liverpool, Everton et Tottenham.

Depuis fin juillet, les choses se sont refroidies pour Islam Slimani qui a vu les clubs qui s'intéressaient à lui s'éloigner un à un.

Pour sa part, l'ailier Rachid Ghezzal, révélation de la seconde partie de la saison 2015-2016 avec l'Olympique Lyonnais, n'a pas trouvé pour le moment un accord de prolongation de contrat et pourrait quitter le club rhodanien cet été même si le président de l'OL a affirmé qu'il n'avait reçu aucune offre concrète pour le joueur et qu'il cherche toujours à le convaincre de prolonger son contrat...

Enfin, reste le cas Mehdi Zeffane qui a été rarement utilisé la saison dernière pour son premier exercice sous les couleurs du club breton Rennes, lequel voit ainsi sa situation inchangée malgré l'arrivée de Christian Gourcuff, son ex-entraîneur en sélection nationale, aux commandes techniques des Rennais.

Lors des deux premiers matchs de son équipe, le défenseur de 24 ans n'était pas convoqué. Sous la coupe de Gourcuff, Zeffane était pourtant un titulaire à part entière en sélection algérienne en dépit de son manque de temps de jeu.

Les joueurs doivent donc faire leur possible pour trouver des solutions à leurs problèmes en club afin de ne point être inquiétés en matière de sélection chez les Verts en passe d'aborder les éliminatoires du Mondial 2018 prévu en Russie.