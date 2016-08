ATHLÉTISME Le ministre Ould Ali rassure Bourrada et Hadj-Laâzib

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a réitéré «le soutien» de son département «à tous les athlètes algériens» avant-hier, à l'occasion d'une entrevue avec le décathlonien Larbi Bourrada et le champion d'Afrique du 110m/haies, Othmane Hadj-Laâzib. «Le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, a reçu samedi le décathlonien Larbi Bourrada, 5e aux JO de Rio, et le champion d'Afrique du 110m-haies, Othmane Hadj-Laâzib, venus lui rendre une visite de courtoisie, et les a assurés du total soutien de son département ministériel et de son accompagnement pour tous les athlètes algériens» a indiqué le MJS dans un communiqué. Berrada et Hadj-Laâzib ont en effet «profité de cette entrevue» avec le ministre pour «lui faire part de certaines contraintes qu'ils ont rencontrées» dernièrement. Par ailleurs, le ministre saluera ce dimanche à l'aéroport international Houari Boumediene d'Alger, la délégation algérienne en partance pour Rio, où elle prendra part aux jeux paralympiques (7-18 septembre prochain).