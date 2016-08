BOULLY, COACH DES GARDIENS DE L'EN "J'ai tiré de nombreux enseignements des JO"

L'entraîneur des gardiens de but de l'Équipe nationale, Mickaël Boully, a été de l'aventure des Jeux olympiques à Rio, lui qui était appelé en renfort dans le staff de Pierre-André Schurmann pour s'occuper des derniers remparts des Espoirs. S'il a été ravi de retrouver le Brésil (qu'il avait connu avec les A et le Mondial 2014), deux ans après la Coupe du monde, il a aussi dû «gérer» le forfait de dernière minute d'Abdelkader Salhi et le match chaotique de son remplaçant Farid Chaâl en début de tournoi. «J'étais parti de Rio avec un magnifique souvenir, celui d'avoir réalisé un rêve qui était de participer à un Mondial de foot.

C'était l'apothéose, mais les JO, un événement différent, vont me laisser un souvenir tout aussi beau», a confié au quotidien régional Paris-Normandie, l'ancien portier du FC Rouen. Si lors de sa première expérience brésilienne, l'Equipe nationale avait réussi un Mondial de qualité, ce ne fut pas le cas cet été pour son retour au pays avec les Olympiques algériens.

«La fédération avait fait le choix de s'appuyer sur des jeunes du cru, de mettre en valeur le potentiel du football algérien. Une bonne idée, d'autant qu'on savait qu'on allait affronter de très bonnes nations. Malheureusement, ça a été compliqué, ça fait partie du métier», a-t-il commenté. En tant qu'entraîneur des gardiens de cette sélection olympique, Boully, qui a vécu un tournoi d'autant plus difficile, était en première ligne pour gérer la double bévue du portier Farid Chaâl, face au Honduras. Deux boulettes qui ont fait le tour du monde. «Le gardien titulaire (Salhi, Ndlr) s'est fracturé le doigt deux jours avant ce premier match. On a donc dû lancer Farid qui est un bon goal, un garçon qui a de l'avenir, mais qui manque encore d'expérience, a-t-il souligné, prenant le soin de protéger son jeune joueur. Il s'est retrouvé submergé par les émotions. Il a beaucoup appris de cette rencontre, ça a d'ailleurs été mieux dès le match suivant. Et moi aussi, j'ai tiré de nombreux enseignements de cette mésaventure: la gestion de la pression chez les jeunes, la préparation mentale...» D'un point de vue personnel, en dehors du terrain, le natif d'Eu a pris beaucoup de plaisir: «J'ai passé 10 jours dans le village, c'était vraiment impressionnant. J'ai fait de magnifiques rencontres, les gens sont très abordables, que ce soit par exemple, Teddy Riner ou Rafael Nadal. J'ai pu aller le voir s'entraîner, discuter avec lui, j'ai beaucoup appris de sa façon de travailler.»

Après la parenthèse brésilienne avec les Olympiques, Mickaël Boully est de nouveau pleinement focalisé sur sa mission avec les A, dont le dernier match de qualification à la CAN 2017 face au Lesotho, servira de préparation pour les qualifications pour la prochaine Coupe du monde 2018.