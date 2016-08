CARAVANE DE BEACH-VOLLEY À ORAN La dernière étape les 30 et 31 août à Saint-Rock

La dernière étape de la 18ème caravane de beach-volley masculin aura lieu les 30 et 31 août courant au niveau de la plage Saint Rock, sur la corniche oranaise, a-t-on appris hier auprès de la ligue organisatrice. Cette dernière étape, organisée par la ligue de volley-ball de la wilaya, en collaboration avec la DJS d'Oran, verra la participation des meilleures paires masculines, issues de plusieurs wilayas de l'ouest du pays. Des tournois de street-volley et de beach-volley ont été organisés depuis le mois de juin dernier. Ces manifestations ont débuté à partir de la plage Mers El Hadjadj, pour sillonner les plages Cap-Falcon, les Andalouses et enfin la plage de Saint-Rock. «Cette manifestation sportive a pour objectifs de promouvoir et consolider la pratique de cette discipline sportive et de contribuer à l'animation de la saison estivale», ont souligné les organisateurs. Après les huit matches du premier tour, les quatre premières paires des quatre poules se rencontreront en demi-finales. Les vainqueurs disputeront la finale mercredi. Un match de classement est prévu en lever de rideau de la finale. En marge de cette dernière étape, un programme de jeux pour enfants et de concours pour jeunes talents seront organisés, ajoute-t-on de même source.