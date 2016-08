CR BELOUIZDAD Fin de mission pour Bouali

C'était dans l'air depuis la première journée et le semi-échec du club en ouverture de la saison de Ligue 1 (1-1 à domicile contre le MC Oran), la direction du CR Belouizdad a mis fin aux fonctions de l'entraîneur Fouad Bouali, «d'un commun accord». «D'un commun accord le Chabab Riadhi de Belouizdad et l'entraîneur Fouad Bouali annoncent la fin de leur collaboration pour cette saison sportive 2016-2017. Le CRB souhaite une réussite totale à l'ancien staff et le remercie vivement pour son dévouement», écrit le club sur les réseaux sociaux. Il était notamment reproché au désormais ancien entraîneur des choix tactiques lors de la première sortie du club, accroché au stade du 20-Août par le MCO. La défaite subie avant-hier sur le terrain de l'ES Sétif a scellé le sort de l'ancien entraîneur du WA Tlemcen. Parmi les noms qui circulent pour sa succession, celui d'Alain Michel, dont le contrat n'avait pas été reconduit cet été, figure en pole position.