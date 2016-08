DIAMOND LEAGUE /MEETING DE SAINT-DENIS (400M HAIES) Lahoulou termine à la 6e place

L'athlète algérien Abdelmalik Lahoulou a pris la 6e place du 400 m haies avec un chrono de 48.92 au meeting d'athlétisme de Saint-Denis à Paris (France) disputé avant-hier soir, comptant pour la 12e étape de l'IAAF Diamond League. La course a été remportée par le Kenyan Nicholas Bett (48.01) devant l'Américain et champion olympique Kerron Clement (48.19) alors que le Turc Yasmani Copello (48.24) a terminé à la 3e place. Lahoulou, détenteur du record d'Algérie (48.62), a atteint les demi-finales du 400m haies des Jeux olympiques JO-2016. Outre Lahoulou, le meeting de Saint-Denis a également enregistré la participation de Toufik Makhloufi, double médaillé d'argent du 800 et 1500 m aux JO-2016 de Rio. Le natif de Souk Ahras a terminé à la 2e place au 800 (1:42.98) derrière le Kenyan Alfred Kipketer, vainqueur en 1:42.87, au moment où son compatriote Jonathan Kitilit a pris la troisième place en 1:43.05.