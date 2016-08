ESPÉRANCE SPORTIVE Belkaroui remporte la coupe de Tunisie

L'Espérance sportive de Tunis s'est adjugé la coupe de Tunisie 2016 après avoir battu avant-hier au stade de Radès son rival du Club Africain (2-0). Deux Algériens étaient titularisés au coup d'envoi, un de chaque côté. Ibrahim Chenihi pour le CA et Hichem Belkaroui côté EST étaient opposés, Mokhtar Belkhiter, tout de même présent dans le groupe du club de Bab Jedid, n'ayant pas été aligné. L'Espérance a fait la décision en seconde période, marquant deux buts en l'espace de quatre minutes via Khenissi (49') et Rejaibi (53'). Déjà sacré champion de Tunisie avec le Club Africain, Hichem Belkaroui remporte pour l'occasion son deuxième titre, le premier avec l'Espérance, qui a remporté sa 15ème coupe nationale, battant pour la 6ème fois en finale le Club Africain.