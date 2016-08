FORMULE 1 Rosberg remporte le GP de Belgique

Auteur d'un sans-faute pendant 44 tours, l'Allemand relance le Championnat du monde en revenant à neuf points de son coéquipier Hamilton qui a profité au mieux de l'interruption de la course.

L'Allemand Nico Rosberg (Mercedes), parti en pole position, a remporté le Grand Prix de Belgique de Formule 1, hier à Spa-Francorchamps, devant l'Australien Daniel Ricciardo (Red Bull) et l'Anglais Lewis Hamilton, parti 21e sur la grille. Rosberg, auteur d'un sans-faute pendant 44 tours, relance le Championnat du monde en revenant à neuf points de son coéquipier Hamilton qui a profité au mieux de l'interruption de la course, au 9e tour, pendant un quart d'heure, après l'accident spectaculaire de Kevin Magnussen (Renault). Magnussen, alors 8e après un excellent départ, est sorti tout seul de sa Renault pulvérisée en haut du fameux Raidillon de l'Eau Rouge, après en avoir perdu le contrôle et fini son tête à queue dans les pneus. Le pilote Renault, conscient mais boitillant, a ensuite été transféré au centre médical, souffrant de la cheville gauche. Puis il est parti en ambulance vers l'hôpital le plus proche. La course est repartie au début du 11e tour, après un 10e tour parcouru au ralenti, derrière la voiture de sécurité. A ce moment-là, Hamilton avait déjà gagné 16 places par rapport au départ, car il pointait au 5e rang, juste derrière Fernando Alonso (McLaren) parti à côté de lui sur la dernière ligne de la grille. Le triple champion du monde anglais a ensuite dépassé facilement Alonso et Nico Hülkenberg (Force India) pour monter sur un podium qu'il n'espérait pas vraiment, vu sa position au départ. A l'autre bout de l'échelle de performance de ce GP ensoleillé, le jeune Max Verstappen (Red Bull), âgé de 18 ans, placé sur la 1re ligne, a complètement raté son départ, puis son dimanche. Il s'est d'abord accroché avec la Ferrari de Kimi Räikkönen, dès le premier virage de la Source, en tentant de le dépasser à l'intérieur. Il a touché le Finlandais et l'a envoyé sur l'autre Ferrari de Sebastian Vettel, mettant fin aussi aux espoirs de la Scuderia. Reparti 16e, il termine à la porte des points (11e) en ayant un peu déçu les milliers de fans néerlandais qui avaient fait le déplacement. La bonne opération du jour a été réalisée par l'écurie Force India, désormais 4e du Championnat du monde des constructeurs car derrière Hülkenberg, 4e à la régulière, Sergio Pérez a pris la 5e place et encore récolté des points précieux pour l'écurie de Vijay Mallya.