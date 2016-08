IL AURAIT OBTENU LE VISA ANGLAIS Il aurait obtenu le visa anglais Slimani à quelques pas de Leicester City

L'attaquant algérien Islam Slimani, qui est très courtisé en Angleterre, aurait obtenu son visa de travail pour l'Angleterre, d'après la presse portugaise et le Sporting aurait trouvé un accord avec Leicester City. Islam Slimani, qui devait jouer sans doute hier soir son dernier match avec le Sporting lors du «clasico» face au FC Porto, devrait sans aucun doute s'envoler dans les jours qui suivent pour la Grande-Bretagne, selon Mais Futbol.

Les déclarations de l'entraîneur portugais Jorge Jessus laissent aussi peu de doute concernant un départ annoncé du joueur. Jesus: «Slimani jouera demain. Il a toujours travaillé avec passion et engagement pour l'équipe». Si ce n'est pas un au revoir, ça y ressemble.

Le Sporting, qui vient de faire signer un attaquant du même profil, le Brésilien André, avant-centre, 25 ans (1m84), serait aussi sur la piste du Franco-Néerlandais d'origine cap-verdienne Luc Castaignos, 23 ans (1m87).

Selon plusieurs sources crédibles reprises par les Espagnols de AS et les Italiens de la Gazzetta dello Sport, le Sporting CP aurait réussi a avoir des offres à la hauteur de la clause libératoire du joueur qui était de 30 millions d'euros de la part de West Bromwich Albion et de Leicester City.

Rappelons que la dernière offre qui avait été rejetée était de 25 millions d'euros de la part de Wba qui proposait 20 millions d'euros direct et une part variable de 5 millions.