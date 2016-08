LEICESTER GAGNE Mahrez rate un penalty

Si le club de Leicester a montré un visage solide, malgré le score et la victoire étriquée, 2-1 face à Swansea, Ryad Mahrez a fait un match très moyen, sous une pluie battante. La première mi-temps de l'Algérien aura été assez terne, mis à part une belle balle enroulée, qui aurait pu être transformée en but par un coéquipier à la 33e minute. Une minute après l'ouverture du score de Vardy sur un contre où Mahrez est avant-dernier passeur d'une déviation de la tête en direction de Drinkwater, qui lance l'attaquant des Foxes vers le but (32'). Le n°26 a en revanche très bien débuté la seconde mi-temps, avec deux offrandes pour Vardy et Okazaki, qui auraient pu faire mouche, si elles avaient été mieux exploitées. Ensuite, c'est le gardien Fabianski qui arrêtera le penalty que tentait de transformer Mahrez, suite au fauchage d'Okazaki dans la surface (56'). Il rentrera encore de nouveau dans le rang, jusqu'à la 90e minute, où il tente sa spéciale du pied gauche au second poteau. Sans succès. Leicester City s'impose donc 2-1, grâce au but de Vardy (32') et Morgan de la tête (52'), avant que Swansea ne réduise l'écart au score à la 80e par Leroy Fer.