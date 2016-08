NAPLES 100e match réussi pour Ghoulam

Le défenseur international algérien Faouzi Ghoulam a disputé son 100e match sous le maillot de Naples avant-hier soir à l'occasion de la 2e journée de la Série «A» italienne, ayant vu son équipe l'emporter à domicile contre le Milan AC (4-2). Arrivé dans le sud de l'Italie en février 2014, l'ancien latéral gauche de l'AS Saint-Etienne s'est très vite imposé comme titulaire à part entière à Naples, ce qui lui a permis d'atteindre la barre honorifique des 100 matchs sous le maillot Ciel et Blanc en l'espace de 30 mois. Naples avait commencé par mener (2-0) contre le Milan AC, grâce à un doublé de son avant-centre international polonais Milik (18', 33') avant de se faire rejoindre au score (2-2) après des réalisations signées Niang et Suso (52' et 55'). Réduit à 10, puis à neuf, le Milan AC a néanmoins fléchi en fin de match, ce qui a permis à Naples de reprendre l'avantage au score par Callejon (74'), avant de sceller définitivement son succès grâce à ce même joueur (90'+3). Ghoulam (25 ans) n'a pas marqué dans ce match, mais il a été très actif dans le jeu, aussi bien sur le plan défensif qu'offensif. Naples a honoré son international algérien en lui offrant un maillot flanqué de son nom et du chiffre 100, en référence au record qu'il venait d'établir.