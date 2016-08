PROPOS DU JOUR Le RCR risque gros

Par Bachir BOUTEBINA -

Le Rapid de Relizane a bel et bien touché cette fois le fond, au point où le club phare de la Mina vit aujourd'hui l'une des plus sombres heures de son histoire.

Pour cause, depuis son retour parmi les ténors de l'élite de la Ligue 1 Mobilis, cet ex-grand club de l'Ouest n'a pas cessé tout au long de la précédente saison, de défrayer en permanence la chronique footballistique nationale.

Tout au long de la saison passée, l'équipe dirigeante du RC Relizane était constamment aux abois, et il aura fallu attendre pratiquement l'ultime journée pour voir le Rapid sauver sa tête en Ligue 1. Mais depuis le mois de mai dernier, et à ce jour, la situation de ce club s'est incroyablement dégradée avec cette histoire dingue de joueurs recrutés à la pelle, et non qualifiés aujourd'hui par la ligue, pour la bonne raison suivante: le président Bouhenni devait avant tout s'acquitter de la lourde ardoise relative à la précédente saison, et qui se chiffrait à plus de 7 milliards à octroyer à plusieurs joueurs, avant de recruter d'autres éléments.

Ce n'est pas en déposant des chèques de garantie, encore moins en sollicitant sans cesse l'argent de l'Etat, ni même l'appui du wali de Relizane, que le RCR va mettre fin à son cauchemar.

Pour preuve, en l'absence de véritables investisseurs, les caisses du club phare de la Mina, resteront affreusement vides et ne permettront jamais, au grand jamais, au Rapid de se sortir d'une très grave situation qui a touché véritablement le fond.

Les échos qui nous parviennent d'ailleurs sans cesse de Relizane, sont vécus comme un terrible drame par l'ensemble de la population, notamment par tous ces milliers de supporters du Rapid, ou de ce qu'il en reste réellement aujourd'hui.

Le dernier cinglant 6 à 0 essuyé ce dernier week-end à Bologhine par une jeune équipe «réserviste», et jetée en pâture face à un grand ténor de l'élite, a sonné le glas d'une équipe qui n'est pas près de voir le bout du tunnel.

Quand bien même l'équipe dirigeante actuelle décidera de jouer le nouveau cham-pionnat avec une catégorie de joueurs qui ne percevront même pas le millième de ce que gagnent aujourd'hui d'autres footballeurs, l'échec du RC Relizane traduit à lui seul la faillite totale d'un système dont les fuites en avant ont «tué» d'autres ténors, et non des moindres.

Ironie du sort: pendant que l'équipe féminine d'Affak Relizane domine aujourd'hui le football algérien, le Rapid si cher aux prestigieux frères Saffa est mort, par la faute de pseudo-dirigeants, devenus légion au sein de notre sport-roi.

Le RCR n'a plus rien à faire en championnat de Ligue 1 Mobilis.