PARALYMPIQUES 2016:ANTIDOPAGE Sensibilisation des athlètes algériens

L'Algérie prendra part aux Jeux paralympiques de Rio avec 64 athlètes dont les deux équipes de handi-basket (12 hommes et 12 dames), et ceux du goalball (6 hommes et 6 dames).

La commission nationale antidopage (CNAD) a organisé, avant-hier soir au Centre de préparation des talents et des élites sportifs de Souidania (CPTES) à Alger, un atelier de sensibilisation et d'information sur le contrôle antidopage au profit des athlètes et staffs techniques, appelés à prendre part aux Jeux paralympiques de Rio (7-18 septembre 2016). Présentée par le président de la CNAD, le Dr Redouane Mekacher, assisté du professeur Yahia Cherif (agent d'éducation), la séance avait pour but d'expliquer aux athlètes surtout, de les informer, les prévenir et les protéger des risques qu'ils encourent, à l'approche des joutes paralympiques durant lesquelles ils sont appelés à être les dignes représentants de l'Algérie. Outre la délégation de la CNAD, la séance a été rehaussée par le président de la fédération algérienne handisport (FAH), M.Rachid Haddad, le président du Comité olympique et sportif algérien (COA), M.Mustapha Berraf ainsi que le directeur du CPTES, M.Rabah Chebbah. «La pratique du sport vise à améliorer la santé, à profiter d'une vie active et non pas à les mettre en danger. Le dopage est devenu un fléau qui ronge le sport mondial et qui bafoue les amateurs de la compétition saine et de l'éthique sportive. Notre présence aujourd'hui consiste à informer les athlètes et leurs staffs technique et médical sur les risques du dopage et l'importance de les sensibiliser aux mesures antidopage», a indiqué Dr Mekacher. Durant l'opération, le Pr Yahia Cherif, qui était présent en tant qu'agent d'éducation de contrôle antidopage aux jeux Olympiques de Rio, a expliqué aux athlètes et leur encadrement les procédures de contrôle du dopage, les substances interdites, les risques de l'utilisation des compléments alimentaires non contrôlés ainsi que leurs droits et obligations définis par le code national antidopage. «Vous êtes les seuls responsables du produit interdit détecté dans votre corps après le contrôle antidopage. Vous devez faire attention à ce que vous prenez et faire toujours, appel au médecin de la délégation qui doit être au courant de tout ce que vous consommez», a dit le Pr Yahia Cherif, a l'adresse des athlètes. Les athlètes Louadjda Oumessad et Samir Nouia (athlétisme), ainsi que quatre joueuses de handi-basket et autant en garçons de la même discipline, seront soumis au contrôle antidopage à Alger, avant leur départ pour Rio, sur demande de l'Agence Mondiale Antidopage (AMA). En marge de la séance de sensibilisation et d'information sur le contrôle antidopage, une exposition a été installée où l'on pouvait trouver des documents explicatifs, des affiches d'information, des dépliants et des t-shirts portant l'inscription «Non au dopage». L'Algérie prendra part aux jeux Paralympiques de Rio avec 64 athlètes dont les deux équipes de handi-basket (12 hommes et 12 dames), et ceux du Goalball (6 hommes et 6 dames). Le reste est réparti sur: l'athlétisme (23), le judo (3), le powerlifting (2). La délégation algérienne partira en trois contingents via Rome: le premier groupe est parti ce dimanche, le second le lendemain, alors que le départ du dernier groupe est prévu pour le vendredi 2 septembre. L'Algérie, qui participe pour la 6è fois consécutive à des Jeux paralympiques, sera présente pour la première fois avec le nombre de 64 athlètes, et surtout en sports collectifs, avec deux équipes (hommes et dames). Le retour de la délégation est prévu également en trois groupes, après la cérémonie de clôture programmée pour le 18 septembre.



La première vague quitte Alger

Vingt-deux membres, composant la première vague des athlètes algériens qualifiés aux Jeux paralympiques de 2016 au Brésil, ont embarqué hier matin de l'aéroport international Houari Boumediene (Alger) pour Rio de Janeiro, où se déroulera cette compétition du 7 au 18 septembre prochain. Les représentants algériens à ces jeux rallieront Rio en trois vagues successives dont la première comportait des spécialistes en athlétisme, ainsi que l'équipe masculine de basket-ball. La deuxième vague, dont le départ est prévu lundi, sera composée de 25 membres, entre spécialistes en athlétisme et l'équipe féminine de basket-ball. Enfin, la troisième et dernière vague, composée de 53 mem-bres, embarquera vendredi. La première vague de la délégation algérienne a été saluée dimanche dernier par le ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali, présent au salon d'honneur de l'aéroport pour souhaiter bonne chance et du succès aux athlètes. Outre les encouragements pour «réussir de bons résultats, qui feront honneur aux couleurs nationales», Ould-Ali a assuré les sportifs algériens et leur encadrement technique du «total soutien de l'Etat».