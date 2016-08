L'USMA A BATTU (6-0) LA RÉSERVE DU RCR Soustara affiche ses ambitions

Par Bachir BOUTEBINA -

Les Rouge et Noir ont débuté le championnat en force

Comme il fallait s'y attendre, les Rouge et Noir n'ont fait qu'une bouchée du Rapid de Relizane, sur le score lourd de 6 à 0, avant-hier à Bologhine, dans un stade Omar-Hamadi, affreusement vide, pour cause de huis clos, et au cours duquel la cause était déjà largement entendue à la pause (4-0).

Une véritable parodie de match en réalité qui s'est déroulée entre le dernier champion sortant, et une équipe relizanaise composée essentiellement de jeunes joueurs réservistes, et notamment un banc de remplaçants comprenant quatre éléments seulement. Côté usmiste, on s'est donc tout simplement contenté de faire le boulot, en inscrivant la bagatelle de six buts. Comme quoi, le onze aligné d'entrée par le coach suisse d'origine tunisienne, en l'occurrence Bouakez, avait d'entrée joué de malheur, pour ensuite donner lieu à un véritable match à sens unique. Après cette rencontre, le patron technique du Rapid avait insisté sur le fait indéniable que selon lui, le RC Relizane ne pouvait en aucun cas continuer de la sorte. Un terrible et surtout profond désespoir se lisait sur le visage du coach Moez Bouakez. Il est vrai que lorsque même les U21 ont été contraints de déclarer forfait devant leurs jeunes homologues de l'USMA, après s'être présentés avec quatre joueurs seulement sur le terrain, on se demande bien où va de la sorte le Rapid. Côté USM Alger, le coach Jean-Michel Cavalli était très satisfait d'entamer sa mission avec les Rouge et Noir sur une très large victoire que le Corse a qualifiée de mille fois méritée, tout en déplorant l'absence du public usmiste. Mais qu'en sera-t-il lors du prochain déplacement des Rouge et Noir à Tadjenanet, où le nouveau coach de l'USMA subira son premier sérieux test face à un très coriace et très redoutable Difaâ de l'Est, qui vient de tenir en échec en déplacement le MO Béjaïa (2-2)? Quand bien même les gars de Soustara ont réussi à réaliser un départ en trombe, avec à la clé un dernier carton mémorable aux dépens du RCR, il n'y a pas de quoi pavoiser, encore moins de jubiler pour l'instant, monsieur Cavalli.