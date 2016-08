MO BÉJAÏA Les Crabes focalisés sur la coupe de la CAF

Par El Bouali DJILALI -

Ferhat et ses partenaires veulent aller au bout de l'aventure africaine

La rencontre face au DRBT s'est déroulée dans les meilleures conditions d'organisation à tous les niveaux, malgré le score handicapant pour le MOB.

Pour leur première sortie à domicile, les Crabes n'ont pas été au rendez-vous devant une accrocheuse équipe du DRB Tadjenanet. Après leur défaite à Bologhine lors de la première journée devant le tenant du titre, les Vert et Noir ont été forcés au partage des points à domicile après un score de parité de deux buts partout à l'issue d'une rencontre très disputée.

En effet, cueillis à froid dès le coup d'envoi de la partie, les Crabes se sont vus rattrapés au score dans les ultimes secondes de la partie, soit à la 93ème minute de jeu par une accrocheuse équipe du DRBT qui n'a pas baissé les bras en croyant en ses chances. C'est chose faite puisque les capés de Liamine Bougherara, motivés à souhait, ont réussi un bon coup en repartant avec un précieux point dans les poches. Il a fallu attendre la 44' de jeu pour voir Benchérifa remettre les pendules à l'heure juste avant la pause, ce qui donna plus de motivation à la bande de Nasser Sendjak à l'entame de la deuxième période. En effet, durant cette deuxième partie de la rencontre, les Crabes ont dominé leur vis-à-vis en prenant le dessus, au milieu du terrain notamment.

Une domination sanctionnée par un deuxième but signé Messaâdia, à la 77' de jeu, à la grande joie des inconditionnels supporters des Vert et Noir. Mais c'était sans compter sur la rage de revenir au score des visiteurs qui ont nivelé la marque à une minute de la fin du temps réglementaire. En fin de compte, au vu de la physionomie de la rencontre, c'est plutôt un résultat équitable. «Dieu merci! Nous sommes revenus au score dans l'ultime minute de la rencontre. C'est un point précieux que nous venons de prendre devant une très bonne équipe du MOB qui a su bien réagir après notre but marqué au coup de sifflet de l'entame de la rencontre. Je souhaite bon courage et bonne chance au MOB en coupe de la CAF» a déclaré le coach Liamine Bougherara en l'occurrence. De son côté, le coach des Vert et Noir, malgré la déception, s'est déclaré satisfait de la réaction de ses poulains: «C'est vraiment rageant de se faire rattraper au score de cette manière. Cela prouve aussi la fragilité mentale de mes joueurs. Tout de même, je tiens à les féliciter pour leur bonne réaction dans cette rencontre malgré la fatigue et surtout l'euphorie qui a gagné l'équipe après notre qualification en demi-finale de la coupe de la CAF», nous a déclaré le coach des Vert et Noir avant d'ajouter: «C'est un résultat qui peut avoir des conséquences négatives sur le moral des joueurs, mais bon il faut faire avec! Heureusement que c'est la trêve du championnat. Cela nous permettra de bien nous ressourcer et de bien préparer notre prochaine rencontre et surtout notre demi-finale de la coupe de la CAF. Il n'y a pas lieu de s'alarmer, comme je l'ai dit avant l'entame de l'exercice, nous disposons d'un groupe très jeune qui manque d'expérience, donc il faut un peu de temps pour monter une bonne équipe.»