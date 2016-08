L'AG élective de la FAF début 2017

Le mandat de Mohamed Raouraoua tire à sa fin et l'assemblée générale élective de la FAF se tiendra au début de l'année prochaine, probablement après la CAN 2017 qu'organisera le Gabon entre le 14 janvier et le 5 février 2017. La commission électorale a été installée lors de la dernière AG ordinaire de la FAF. Raouraoua devra briguer un autre mandat, lui qui veut réussir une troisième qualification consécutive au Mondial l'année prochaine.