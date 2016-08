AFROBASKET 2016 U18 (FILLES) L'Algérie pour le rachat face à l'Angola

L'Algérie affrontait l'Angola, hier soir au Caire, pour le compte de la deuxième journée, groupe A, du championnat d'Afrique de basketball féminin U18 (26 août - 4 septembre), avec l'objectif de se racheter de la lourde défaite du match d'ouverture contre l'Egypte. Sévèrement battues par l'Egypte 92-43 (mi-temps 52-12), les joueuses de l'entraîneur national, Djaffar Cherbal n'auront pas la partie facile face aux Angolaises vainqueurs face à Madagascar (53-32). Le groupe B comprend le Mali, la Tunisie, le Mozambique et l'Ouganda, alors que la Côte d'Ivoire a déclaré forfait en raison des difficultés internes. Comme conséquence de cette absence et conformément aux règlements de FIBA Afrique, tous les résultats des matchs prévus de la Côte d'Ivoire sont annulés. Les huit sélections engagées tenteront de décrocher non seulement le trophée continental, mais également les deux tickets disponibles pour le Championnat du monde des U19 Féminin FIBA qui aura lieu l'an prochain à Udine, en Italie. Dans la première phase du tournoi, les huit équipes s'affronteront dans un mini-championnat. Les quatre meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les quarts de finale. Ensuite, la compétition se jouera en matchs à élimination directe. Les vainqueurs des quarts de finale se qualifieront pour les demi-finales, tandis que les perdants disputeront les matchs de classement. Le match de classement pour la troisième place et la finale seront joués le 4 septembre.