BETIS SÉVILLE Le contrat de Kadir résilié

Le Betis Séville a officialisé hier la résiliation du contrat de l'ex-international algérien Foued Kadir, dont le bail courait jusqu'en 2017. L'ancien de Valenciennes, Rennes et Marseille est désormais libre... Au club depuis deux ans, après y avoir été prêté par Marseille puis transféré définitivement l'été dernier, le milieu offensif de 32 ans (25 sélections avec l'Algérie) n'est plus sous contrat avec la formation andalouse. Cette dernière a officialisé hier sur son site la résiliation de son bail, qui courait jusqu'en 2017. L'ancien de Valenciennes et de Rennes a disputé 38 matchs en deux saisons avec le Betis, dont seulement huit lors du dernier exercice en Liga.