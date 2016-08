BUTEUR CONTRE TORINO Taïder intéresse l'AS Rome

Le milieu de terrain de Bologhne, Saphir Taïder, a marqué un joli but au Torino mais Bologne a perdu sur le score lourd de 5-1. À trois jours de la fin du mercato, l'international algérien pourrait changer de maison. Il avait réussi à égaliser à la 31e minute, après avoir arraché le ballon à Baselli dans le rond central; il a effectué une percée énergique sur une trentaine de mètres avant de placer une frappe croisée à l'entrée de la surface. Il s'agit donc de son deuxième but en trois matchs, après celui inscrit en coupe d'Italie. Alors que Bologne montre ses faiblesses, Taïder, qui s'est refait une santé en effectuant une saison pleine au club, pourrait s'envoler vers un club plus ambitieux, deux ans après avoir quitté l'Inter Milan. On annonce un intérêt de l'AS Rome de Spaletti pour l'international algérien, dans un poste de doublure de Nainggolan, Florenzi ou encore Strootman. La situation contractuelle du joueur de 24 ans n'est pas des plus simples. Il appartient à l'Inter de Milan pour encore une année et Bologne possède une option d'achat obligatoire de 4 millions d'euros.Un transfert dans un club plus en vue pourrait voir sa valeur marchande augmenter et réduire le coût de la transaction pour Bologne dans un an.