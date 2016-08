CHAMPIONNAT AMATEUR DE FOOTBALL Seuls 26 clubs sur 48 engagés dans la compétition

Vingt six clubs seulement sur 48 se sont engagés pour prendre part au championnat amateur de football, alors que le dernier délai d'engagement est fixé au 31 août, a annoncé hier la Fédération algérienne de football. «A quelques semaines du début du championnat de Division nationale amateur prévu le 9 septembre 2016, seuls 26 clubs sur 48 se sont engagés dans la compétition et acquittés du droit d'engagement», a précisé l'instance fédérale. Les 22 clubs restants disposent d'un délai jusqu'à demain pour s'engager et s'acquitter de leurs obligations financières. «Faute de quoi, le calendrier de la DNA sera établi et le championnat débutera avec les seuls clubs engagés», ajoute la même source. La FAF a expliqué qu'au-delà du 31 août, aucune dérogation ne sera accordée. Concernant la Ligue inter-régions, seuls 25 clubs sur 64 se sont engagés. Les clubs restants auront également jusqu'à demain pour s'engager et s'acquitter de leurs dettes et des droits d'engagement pour la prochaine saison. Passé ce délai, il sera procédé à la composition de groupes avec les seuls clubs régulièrement engagés pour organiser le championnat inter-régions 2016/2017.